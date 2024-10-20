نجانو بطل «معركة العمالقة» في الرياض



الرياض (د ب أ)



اختتمت منافسات نزال «معركة العمالقة»، الذي استضافته السعودية في العاصمة الرياض بقاعة ميادين، بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية.

وتوج بدر بن عبدالرحمن القاضي، نائب وزير الرياضة السعودي، الكاميروني فرانسيس نجانو، الفائز في النزال الرئيس لـ«معركة العمالقة» بفئة الوزن الثقيل، كما تُوجت البرازيلية كريس سايبورج بلقب وزن الريشة للسيدات، والأميركي جوني إبلين، الذي فاز بلقب وزن المتوسط.

وتمكن الكاميروني نجانو من الفوز، وتسجيل عودته بطريقة متميزة لمنافسات فنون القتال المختلطة، بعد عامين من الانقطاع، رافعاً رصيده إلى 18 انتصاراً، وملحقاً الهزيمة الرابعة برينان فيريرا خلال مسيرته.

إذ تفوق على خصمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى، بعد قرابة 3 دقائق ونصف دقيقة، وسط حضور جماهيري كبير داخل القاعة، ومتابعة من ملايين المشاهدين حول العالم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وفي مواجهة لقب بطولة العالم لوزن الريشة للسيدات، نجحت البرازيلية كريس سايبورج، في التغلب على مواطنتها لاريسا باشيكو بطلة العالم، بإجماع الحكام بعد خمس جولات من المنافسة، لتضيف لقباً جديداً لسجلها الحافل بالإنجازات، فيما استطاع الأميركي جوني إبلين المحافظة على لقبه للوزن المتوسط، بتغلبه على خصمه الإنجليزي فابيان إدواردز، وذلك أيضاً من خلال إجماع الحكام.

وفي مواجهات أخرى من البطاقات الرئيسة للحدث، تمكن الإيرلندي بول هيوز من إحداث مفاجأة بفوزه على الأميركي إيه جاي ماكي، عبر قرار منفصل بين الحكام، كما تمكن الألماني ظفر محسن من التغلب على السويسري حسين كاديماجوماييف بقرار جماعي من الحكام.

وكان الحدث قد انطلق من خلال مجموعة من مواجهات البطاقة التمهيدية، أولها لقاء المغربي طه بن داوود والسوداني طارق إسماعيل، حيث كانت الغلبة للمغربي طه، كما حافظ الإنجليزي إبراهيم إبراهيموف على سجله الخالي من الهزائم بعد تغلبه على الإسباني ناتشو كامبوس، وانتصر الروسي ماكاشارب زاينوكوف على الأميركي ديدريك ساندرز، فيما نجح الأميركي روفيون ستوتس في الفوز على منافسه البرازيلي ماركوس برينو.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت عن استضافة المملكة لنهائيات دوري المقاتلين المحترفين للموسم الحالي 2024، التي تحتضنها مدينة الرياض 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين، لتؤكد بذلك تفوقها في ملف استضافة كبريات الأحداث الرياضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزز كونها وجهة رائدة لكل الرياضيين في المحافل القارية منها والعالمية كافة.