«ثلاثيات» كلباء أمام البطائح.. «عرض مستمر»!

علي معالي (أبوظبي)

أصبحت الثلاثيات، عرضاً مكرراً ومستمراً من فريق كلباء هذا الموسم في مبارياته أمام البطائح، فالنتيجة الأخيرة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بثلاثية نظيفة، ليست الأولى، حيث نجح «النمور» في الفوز بنفس النتيجة على «الراقي» في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك منذ 14 يوماً، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، في رقم قياسي لفريق كلباء مع البطائح.

والرقم القياسي الآخر، يتمثل في اللاعب مهدي قائدي مهاجم كلباء، والذي سجل خلال المباراتين الأخيرتين 3 أهداف في شباك «الراقي» بالدوري، واثنين بالكأس، كما أنه تسبب في ضربة جزاء سجل منها دانيل بيسا هدف فريقه الثاني، وكان هذا اللاعب مصدر إزعاج مستمر لدفاعات البطائح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطيح فيها كلباء بالبطائح من دور الـ16، بل حدث ذلك في موسم 2019-2020، عندما تفوق كلباء 4-2، وفي موسم 2022-2023 استطاع البطائح الإطاحة بفريق كلباء من نفس الدور أيضاً بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 3-3.

الوضع ربما يكون مختلفاً نسبياً في بطولة الدوري، والتي تواجد فريق البطائح في نسختها الأولى مع الكبار موسم 2022-2023، حيث تفوق «الراقي» في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادلا في الإياب 2-2، وهو ما تكرر في الموسم الماضي أيضاً، بالتعادل السلبي في الذهاب، وتفوق البطائح في الإياب 2-1، ولكن في الموسم الجاري، كان التفوق واضحاً لمصلحة كلباء «دوري وكأس» بنتيجة واحدة بثلاثية نظيفة.