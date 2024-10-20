الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثلاثيات» كلباء أمام البطائح.. «عرض مستمر»!

«ثلاثيات» كلباء أمام البطائح.. «عرض مستمر»!
20 أكتوبر 2024 15:04

علي معالي (أبوظبي)
أصبحت الثلاثيات، عرضاً مكرراً ومستمراً من فريق كلباء هذا الموسم في مبارياته أمام البطائح، فالنتيجة الأخيرة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بثلاثية نظيفة، ليست الأولى، حيث نجح «النمور» في الفوز بنفس النتيجة على «الراقي» في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك منذ 14 يوماً، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، في رقم قياسي لفريق كلباء مع البطائح.
والرقم القياسي الآخر، يتمثل في اللاعب مهدي قائدي مهاجم كلباء، والذي سجل خلال المباراتين الأخيرتين 3 أهداف في شباك «الراقي» بالدوري، واثنين بالكأس، كما أنه تسبب في ضربة جزاء سجل منها دانيل بيسا هدف فريقه الثاني، وكان هذا اللاعب مصدر إزعاج مستمر لدفاعات البطائح.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطيح فيها كلباء بالبطائح من دور الـ16، بل حدث ذلك في موسم 2019-2020، عندما تفوق كلباء 4-2، وفي موسم 2022-2023 استطاع البطائح الإطاحة بفريق كلباء من نفس الدور أيضاً بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 3-3.
الوضع ربما يكون مختلفاً نسبياً في بطولة الدوري، والتي تواجد فريق البطائح في نسختها الأولى مع الكبار موسم 2022-2023، حيث تفوق «الراقي» في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادلا في الإياب 2-2، وهو ما تكرر في الموسم الماضي أيضاً، بالتعادل السلبي في الذهاب، وتفوق البطائح في الإياب 2-1، ولكن في الموسم الجاري، كان التفوق واضحاً لمصلحة كلباء «دوري وكأس» بنتيجة واحدة بثلاثية نظيفة.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي والشارقة وكلباء أبطال المستقبل في الكاراتيه
البطائح ودبا الحصن يتألقان في دوري الشارقة للناشئين
كلباء
البطائح
كأس رئيس الدولة
دوري أدنوك للمحترفين
مهدي قائدي
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©