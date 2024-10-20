المسافري: «النقص العددي» أثر على البطائح



الشارقة (الاتحاد)



أشاد خلفان سيف المسافري، رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام كلباء رغم الخسارة بـ «ثلاثية»، في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة.

وقال: «قدم الفريق مستوى جيداً، ولكن بعض الظروف حالت دون حصد النتيجة المطلوبة، منها التأثر بالنقص العددي نتيجة الطرد، وأن هناك ضربة جزاء واضحة لم تحتسب في الشوط الأول بإجماع الآراء التحكيمية، وكانت كفيلة بتغيير سير المباراة، وتكررت في أغلب مبارياتنا، ومع ذلك نتفهم بأن الأخطاء جزء من اللعبة، وندعو المسؤولين في لجنة الحكام إلى بذل الجهد لتلافيها في المباريات المقبلة».

وأضاف: «نجدد ثقتنا في الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ونقدم الدعم اللازم لهم، ونعمل على توفير جميع المقومات للمدرب، من أجل العودة السريعة إلى النتائج الإيجابية، خاصة أن العمل الفني والإداري في الفريق يمضي بشكل مناسب لتطلعات مجلس الإدارة، رغم النتائج غير الإيجابية مؤخراً والخروج من الكأس».