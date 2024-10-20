الهلال يُدرج نيمار في «القائمة»



باريس (أ ف ب)



بعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، أدرج الهلال السعودي نجمه البرازيلي نيمار، ضمن قائمة فريقه الذي يتحضر للحلول ضيفاً على العين الإماراتي «حامل اللقب»، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

علّق النجم البرازيلي «32 عاماً» على عودته المرتقبة في مقطع فيديو نشره ناديه، قائلاً: «أعرف أنكم تنتظرون عودتي، وأنا كذلك، وفي 21 أكتوبر عدت»، مؤكداً أنه مستعد للعب بشكل تنافسي مرة أخرى.

وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر من العام ذاته، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026».

ولم يخض البرازيلي الذي لم يقيده الهلال في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في أغسطس الماضي، سوى خمس مباريات مع ناديه حتى الآن.

لكنّ الهلال ضم قائد «السيليساو» لقائمته الآسيوية، ما يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مقطع آخر نشره مهاجم برشلونة الإسباني السابق بدا فيه وهو يذرف الدموع: «أعاني كل يوم أبتعد فيه، هذا أكثر ما يؤلمني»، وحذّر قائلاً: «لقد عدت في كل مرة تعرضت فيها للإصابة، ولا أعود متخاذلاً».

وأنهى الفيديو بصور المسابقات التي وضعها ضمن أهدافه، حتى كأس العالم 2026.

في المقابل، أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال أن البرازيلي سيتواجد ضمن قائمة الفريق، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، خلال الفترة الماضية، لكن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد.

ولم يؤثر غياب النجم البرازيلي الذي يتقاضى نحو 100 مليون يورو سنوياً حسب تقارير إعلامية، على نتائج الهلال الذي توّج بالعديد من الألقاب في الموسم الماضي، منها فوزه بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.