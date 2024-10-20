الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يُدرج نيمار في «القائمة»

الهلال يُدرج نيمار في «القائمة»
20 أكتوبر 2024 15:35

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
صقر غباش يلتقي مجموعة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الإيطالي
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله


بعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة، أدرج الهلال السعودي نجمه البرازيلي نيمار، ضمن قائمة فريقه الذي يتحضر للحلول ضيفاً على العين الإماراتي «حامل اللقب»، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
علّق النجم البرازيلي «32 عاماً» على عودته المرتقبة في مقطع فيديو نشره ناديه، قائلاً: «أعرف أنكم تنتظرون عودتي، وأنا كذلك، وفي 21 أكتوبر عدت»، مؤكداً أنه مستعد للعب بشكل تنافسي مرة أخرى.
وأصيب نيمار الذي انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في 17 أكتوبر من العام ذاته، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026».
ولم يخض البرازيلي الذي لم يقيده الهلال في قائمته المحلية للموسم الكروي الذي انطلق في أغسطس الماضي، سوى خمس مباريات مع ناديه حتى الآن.
لكنّ الهلال ضم قائد «السيليساو» لقائمته الآسيوية، ما يتيح له فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي مقطع آخر نشره مهاجم برشلونة الإسباني السابق بدا فيه وهو يذرف الدموع: «أعاني كل يوم أبتعد فيه، هذا أكثر ما يؤلمني»، وحذّر قائلاً: «لقد عدت في كل مرة تعرضت فيها للإصابة، ولا أعود متخاذلاً».
وأنهى الفيديو بصور المسابقات التي وضعها ضمن أهدافه، حتى كأس العالم 2026.
في المقابل، أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال أن البرازيلي سيتواجد ضمن قائمة الفريق، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، خلال الفترة الماضية، لكن مشاركته في المباراة لم تتحدد بعد.
ولم يؤثر غياب النجم البرازيلي الذي يتقاضى نحو 100 مليون يورو سنوياً حسب تقارير إعلامية، على نتائج الهلال الذي توّج بالعديد من الألقاب في الموسم الماضي، منها فوزه بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
الإمارات
العين
نيمار
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©