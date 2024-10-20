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الرياضة

«العميد» يُطلق مشروع «براعم النصر»

«العميد» يُطلق مشروع «براعم النصر»
20 أكتوبر 2024 16:12

 
دبي (الاتحاد)

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أطلقت أكاديمية النصر لكرة القدم مشروع «براعم النصر»، الجديد من نوعه، والهادف لتوسيع قاعدة المشاركين في رياضة كرة القدم في الإمارات، من المواطنين والمقيمين، ويركز المشروع على استهداف الأطفال من مواليد 2018, 2019، و2020.
يهدف مشروع «براعم النصر» إلى توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأطفال، كما يسعى المشروع لتطوير النواحي العقلية للأطفال، من خلال تشجيعهم على الابتعاد عن الأجهزة اللوحية، وتعزيز العادات الصحية السليمة، بما في ذلك الغذاء الصحي والنشاط البدني.
ويهدف المشروع أيضاً إلى غرس الروح الرياضية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتطوير قدراتهم على اتخاذ القرار والتفكير السليم، ويتم التركيز على تحسين القدرات الحركية للأطفال، مع ضمان الاستمتاع بممارسة كرة القدم في بيئة خالية من الضغوط.
ويشمل المشروع تنظيم احتفالات رياضية للأطفال وأسرهم، مما يساهم في تعزيز العلاقات الأسرية وتطوير الروابط بين الأطفال وكرة القدم من خلال تدريبات متنوعة وتجارب متميزة.
وتسعى شركة النصر لكرة القدم، من خلال المشروع إلى بناء جيل جديد من اللاعبين المحبين للرياضة، مع توفير بيئة محفزة لنموهم وتطورهم على المستويات البدنية والاجتماعية.

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