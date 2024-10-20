أبوظبي تستضيف «باور سلاب» 24 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي لتقديم فعالية جديدة وتجربة غير مسبوقة لعشاق الرياضات القتالية في المنطقة، حيث تستضيف «سبيس 42 أرينا» بطولة «باور سلاب 9»: دا كريزي هوايان ضد دامبلينج، بنسختها العالمية الأولى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي البطولة من تنظيم باور سلاب، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزال الصفعات، ضمن إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يحتضن أيضاً بطولة «يو إف سي 308»: توبوريا ضد هولواي.

أكد فرانك لاميسيلا، رئيس منظمة باور سلاب، أن اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة العالمية الأولى من البطولة، جاء بفضل الشهرة العالمية التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية، بصفتها مساهماً بارزاً في نمو وتطور الرياضة.

وقال: «تبرز أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للرياضة، لا سيما في ظل بطولات (يو إف سي) المذهلة التي استضافتها، والعلاقة طويلة الأمد التي تجمعنا معها، ويسرنا إضافة فعالية باور سلاب على مدار السنوات القادمة إلى أجندة أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يمثل فعالية فريدة».

وتحقق بطولة باور سلاب انتشاراً عالمياً متسارعاً، حيث يرى لاميسيلا بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل بيئة داعمة لهذا النمو، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضات القتالية في المنطقة.

وأضاف: «تحتضن المنطقة قاعدة جماهيرية واسعة من عشاق الرياضات القتالية، ويمثل تنظيم بطولة باور سلاب هنا خطوة طبيعية في سياق سعينا لترويج هذه البطولة التي تشهد نمواً متسارعاً، ونتطلع لمنح الجمهور في المنطقة ومختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بأجواء البطولة».

دعا لاميسيلا الجميع لاختبار تجربة البطولة من كثب والتعرف على أجوائها الحماسية، وقال: «تقدم باور سلاب تجربة غير مسبوقة للجمهور، وهذا ما دفعنا لإطلاق فعالية عالمية ومنح مزيد من المشجعين فرصة الحضور بشكل شخصي واختبار الأجواء الحماسية، وتمثل هذه النسخة الأولى التي ننظمها خارج الولايات المتحدة، ونجحت البطولة طوال نسخها السابقة في تقديم تجربة حماسية دفعت الجمهور للعودة مجدداً».

وأكد لاميسيلا أن أبوظبي ستقوم بدور محوري في خطط البطولة المستقبلية، وليست مجرد محطة مؤقتة، وقال: «تشكل أبوظبي سوقاً رئيسية بالنسبة لنا، ونخطط لتنظيم مزيد من البطولات هنا».

أشار لاميسيلا إلى أن باور سلاب تواصل تعزيز مكانتها الرائدة في مشهد الرياضات القتالية العالمية، مع ظهور العديد من بطولات نزال الصفعات في مختلف أنحاء العالم.

وقال: «نرى اليوم العديد من بطولات نزال الصفعات في أنحاء مختلفة من العالم، كما تستقطب هذه الرياضة المزيد من اللاعبين، وتحقق باور سلاب نمواً قوياً يبشر بأنها ستكون فعالية بارزة في المنطقة والعالم».

تقام باور سلاب 9 في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي إلى جانب فعاليات كبرى، مثل يو إف سي 308، وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وأوضح لاميسيلا: «تنطلق باور سلاب يوم الخميس، تليها الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية وفعالية الوزن الرسمية لبطولة يو إف سي يوم الجمعة، بينما يشهد يوم السبت انطلاق بطولة يو إف سي 308، ويمنح ذلك عشاق الرياضات القتالية فرصة لا تضاهى لحضور سلسلة من الفعاليات الحماسية والترفيهية والاستمتاع بأروع التجارب التي تشتهر بها أبوظبي».

ويخطط الرياضيون المشاركون في باور سلاب والشخصيات المؤثرة لاستكشاف التجارب التي تقدمها أبوظبي، وزيارة معالمها الشهيرة ومشاركتها على قنواتهم الخاصة.

وأضاف: «وضعنا أجندة متكاملة لجميع الرياضيين والشخصيات المؤثرة الذين دعوناهم، حيث يزورون جميع العالم السياحية الشهيرة في أبوظبي ليستمتعوا بالأنشطة المتنوعة ويشاركوا تجربتهم على قنواتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتهدف باور سلاب 9 لاستقطاب مزيد من الجماهير من المنطقة والعالم، من خلال قائمة جديدة من اللاعبين ومنصة عالمية تستضيفها للمرة الأولى.

وقال لاميسيلا: «تسرنا إقامة باور سلاب 9 كأول فعالية تستضيفها سبيس 42 أرينا، والتي تمثل الموقع الأمثل لذلك. كما حرصنا على تعزيز بطاقة النزالات بمجموعة من المواهب، من روسيا والمملكة المتحدة وأسكتلندا وجنوب أفريقيا والدنمارك وغيرها».