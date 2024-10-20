قمة ليفربول وتشيلسي.. صلاح يضرب موعداً مع التاريخ!

معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول أمام تشيلسي، الأحد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على ملعب «أنفيلد».

يعد صلاح أحد أقوى الأسلحة الهجومية للمدرب الهولندي آرني سلوت في تشكيل ليفربول أمام تشيلسي، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها في 7 مباريات خاضها بالدوري حتى الآن.

وقدم صلاح مسيرة رائعة في تاريخ مواجهاته أمام تشيلسي مع كل الأندية التي لعب لها في الاحتراف الأوروبي، حيث خاض ضد «البلوز» 22 مباراة، مُحققاً الفوز في 9 مباريات، وخسر 6 مواجهات، وتعادل 7 مرات.

وهز صلاح شباك تشيلسي بـ 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين بشكل عام مع الأندية التي لعب لها، مقسمة ما بين 4 أهداف بقميص ليفربول، و3 أهداف مع بازل السويسري، فيما فشل في التسجيل أمام تشيلسي خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول.

ويملك صلاح فرصة كبيرة لكتابة تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي، حال هز شباك تشيلسي، حيث يحتاج إلى هدف واحد، لمعادلة سجل الإنجليزي جيرمين ديفو، نجم توتنهام وسندرلاند الأسبق، الذي يحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 162 هدفاً.

فيما سجل صلاح 161 هدفاً، على مدار مسيرته في «البريميرليج»، احتل بها المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

وفي حالة تسجيل هدفين، يقفز صلاح للمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، ومعادلة رقم الإنجليزي روبي فاولر، أسطورة ليفربول، الذي سجل 163 هدفاً في «البريميرليج».

أما في حال تسجيل «هاتريك» بشباك تشيلسي، فيعادل رقم الأسطورة الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال صاحب المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 175 هدفاً.