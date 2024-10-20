«أبيض الناشئين» في لاوس لخوض التصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم إلى لاوس، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا «السعودية 2025»، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبي ماليزيا ولاوس، ويخوض «أبيض الناشئين» مباراتيه يومي الأربعاء والجمعة المقبلين.

وضمت بعثة منتخبنا 23 لاعباً وفقاً للائحة التصفيات، وهم هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.

ويُشارك في التصفيات 43 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، وأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النهائيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.