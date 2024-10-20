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الرياضة

هاري كين: توخيل «القطعة الناقصة»

هاري كين: توخيل «القطعة الناقصة»
20 أكتوبر 2024 17:34

ميونيخ (د ب أ)

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أثنى هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا على الألماني توماس توخيل، المدير الفني الجديد لمنتخب «الأسود الثلاثة»، الذي لعب تحت قيادته في الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ الألماني.
وقال كين عقب فوز النادي البافاري على ضيفه شتوتجارت 4 -صفر بـ «البوندسليجا»: أتطلع إلى الأمر، بالطبع أعرفه جيداً، إنه مدرب مذهل وشخص رائع، أعتقد أنه تعاقد رائع بالنسبة لنا».
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين توخيل مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً لجاريث ساوثجيت الذي رحل عن منصبه، عقب خسارة المباراة النهائية لـ «يورو 2024» أمام إسبانيا.
ويقود المدرب السابق لبايرن وتشيلسي وباريس سان جيرمان، المنتخب الإنجليزي حتى بعد «مونديال 2026» في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال كين «كمنتخب وطني كنا مؤخراً على مقربة من الفوز بشيء كبير، ما زلنا نفتقد إلى الخطوة الأخيرة».
وأضاف «أتمنى أن يكون توخيل القطعة الناقصة، لدينا فريق رائع صاحب خبرة كبيرة، وكذلك لاعبين شباب».
وعمل كين مع توخيل في الموسم الأول له في البايرن، عندما انضم للفريق في «صيف 2023» قادماً من توتنهام.
وأشار قائد منتخب إنجلترا «نحن الآن نتطلع لرؤيته مدرباً مرة أخرى». 

 

 

إنجلترا
منتخب إنجلترا
توماس توخيل
هاري كين
بايرن ميونيخ
جاريث ساوثجيت
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