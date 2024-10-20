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الرياضة

«حادث مروري» لمهاجم ليفركوزن

«حادث مروري» لمهاجم ليفركوزن
20 أكتوبر 2024 17:37

 
ميونيخ (أ ف ب)

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تعرض الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس، مهاجم باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، لحادث مروري نتجت عنه إصابة طفيفة، وقام بنشر صور لسيارته المتضررة عبر حسابه على موقع «إنستجرام».
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن بونيفايس «يبلي بلاء حسناً بالنظر إلى الظروف، ولا يعاني سوى من إصابة طفيفة»، نقلاً عن مصدر مقرب من المهاجم.
وأظهرت صور الفيديو المهاجم، وهو ينظر إلى الكاميرا، ثم يظهر ذراعه التي كانت تنزف، كما كان بالإمكان مشاهدة سيارة رياضية سوداء، بدا أنها دمرت في الحادث، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.
انضم بونيفايس «23 عاماً» إلى ليفركوزن في الموسم الماضي، ولعب دوراً رئيساً في فوزه بلقب الدوري للمرة الأولى في مسيرته واتبعه بالكأس المحلية من دون خسارة، وبلوغه نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث تعرض لخسارته الوحيدة في مختلف المسابقات أمام أتالانتا الإيطالي (0-3).
سجل المهاجم النيجيري الذي دافع عن منتخب بلاده في 9 مباريات دولية، من دون أن يهز الشباك، 21 هدفاً، منها 14 في الدوري، في مختلف المسابقات في 34 مباراة الموسم المنصرم.
وبلغ رصيد بونيفايس هذا الموسم سبعة أهداف في 10 مباريات في جميع المسابقات.
ورغم أهداره ركلة جزاء، إلا أنه قاد فريقه للفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1 بتسجيله الهدف الثاني ضمن الجولة السابعة.
ويحتل ليفركوزن الذي يسافر إلى فرنسا لمواجهة بريست في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء، المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخراً بفارق ثلاث عن بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه لايبزج ونقطة عن فرايبورج الثالث.

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