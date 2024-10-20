الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مايوركا.. «الفوز الخامس» في «الليجا»

مايوركا.. «الفوز الخامس» في «الليجا»
20 أكتوبر 2024 19:01

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فليك يقود برشلونة لتحطيم أرقام تاريخية لم تتكرر منذ 28 عاماً
أتلتيكو مدريد يستعيد التوازن بـ «فوز شاق»


واصل ريال مايوركا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، نتائجه الجيدة بحصد فوزه الخامس، وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو 1-0، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين مايوركا بانتصاره إلى الكوسوفي وداد موريكي الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة 75 بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية.
وبذلك، رفع مايوركا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس موقتاً، بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو، الفائز على إسبانيول 4-1.
وفي المقابل، فيما تجمد رصيد فايكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع، بتلقيه الهزيمة الثالثة للموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مايوركا
رايو فاليكانو
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©