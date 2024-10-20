مايوركا.. «الفوز الخامس» في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



واصل ريال مايوركا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، نتائجه الجيدة بحصد فوزه الخامس، وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو 1-0، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين مايوركا بانتصاره إلى الكوسوفي وداد موريكي الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة 75 بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية.

وبذلك، رفع مايوركا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس موقتاً، بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو، الفائز على إسبانيول 4-1.

وفي المقابل، فيما تجمد رصيد فايكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع، بتلقيه الهزيمة الثالثة للموسم، مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.