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الرياضة

«السيتي» يقلب الطاولة على ولفرهامبتون

«السيتي» يقلب الطاولة على ولفرهامبتون
20 أكتوبر 2024 19:18

 
لندن (د ب أ)

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قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ولفرهامبتون، ليحقق فوزاً بشق الأنفس بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن، بعد مرور سبع دقائق، وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو جفارديول في الدقيقة 33، من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، لعب فيل فودين ركلة ركنية، انقض عليها جون ستونز برأسه في الشباك، مسجلاً هدفاً قاتلاً، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.
بهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي لقمة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، خلفه ليفربول 18 نقطة، قبل مباراته أمام تشيلسي.
أما ولفرهامبتون، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ولفرهامبتون
ليفربول
تشيلسي
جون ستونز
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