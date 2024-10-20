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الرياضة

9 لاعبين يمثلون منتخب القوى في «الألعاب العالمية»

9 لاعبين يمثلون منتخب القوى في «الألعاب العالمية»
20 أكتوبر 2024 19:52

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى اختيار 9 لاعبين ولاعبات، للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها البحرين الشقيقة من 23 إلى 31 أكتوبر الحالي.
وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار، سالم المقبالي «دفع الجلة»، ومحمد المصعبي، سباق «800 متر»، وسليمان عبدالرحمن، سباقي «200 و400 متر»، وعبدالله مشوود سباقي «100 و200 متر»، وحسن طالب وعبدالعزيز عبيد سباقي «100 متر وتتابع»، وأمينات قمرالدين، سباقي «100 و200 متر»، ومريم كريم سباقي«400 متر و400 حواجز»، ومريم الفارسي، سباقي 100 و200 متر.
وأكدت لجنة المنتخبات الوطنية، اكتمال الاستعدادات للمشاركة في الدورة، بعد مراحل متدرجة من التدريبات، حسب الخطة المقررة من الأجهزة الفنية، نظراً للأهمية الكبرى لهذه المشاركة في إكساب اللاعبين واللاعبات المهارات التنافسية.

الإمارات
ألعاب القوى
البحرين
الألعاب المدرسية
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