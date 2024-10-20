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الرياضة

الزمالك إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الترجيحية»

الزمالك إلى نهائي «السوبر المصري» بـ «الترجيحية»
20 أكتوبر 2024 20:01

 
علي معالي (أبوظبي)

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تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 14، وتعادل سيف الجزيري للزمالك في الدقيقة 40، وأهدر رمضان صبحي ضربة جزاء لبيراميدز في الشوط الثاني.
وفي «الترجيحية»، نجح الزمالك في تسجيل الركلات الخمس عن طريق عبدالله السعيد، وحمزة مثلوثي، وحسام عبدالمجيد، وناصر منسي، وزيزو، في حين سجل لبيراميدز كريم حافظ، وعبدالرحمن مجدي، ويوسف أوباما، وفيستون ماييلي، وأهدر مصطفى فتحي.
صنعت «موهبة» رمضان صبحي وناصر ماهر «المتعة الكروية» في الشوط الأول، من خلال تمريرتين ساحرتين، أسفرتا عن هز الشباك، هيأ صبحي كرة هدف إبراهيم عادل في الدقيقة 14، وأدرك الزمالك التعادل إثر هجمة منظمة قادها ناصر ماهر الذي راوغ بمهارة، ومرر كرة زاحفة، انقض عليها سيف الجزيري في الدقيقة 40.
أتيحت فرصة ذهبية لبيراميدز من أجل التقدم في النتيجة، من خلال ضربة جزاء أهدرها رمضان صبحي في الدقيقة 52، وقبل صافرة النهاية مباشرة أحرز أوباما هدفاً برأسية ألغاه الحكم للتسلل، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء «القلعة البيضاء».

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