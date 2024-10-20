كريسبو: العين قادر على أن يفعلها مرة أخرى أمام الهلال

معتز الشامي (العين)



أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين، جاهزية «الزعيم» لمواجهة الهلال «الاثنين»، في قمة «الجولة الثالثة» بدوري أبطال آسيا للنخبة، على استاد هزع بن زايد.

وقال: «جاهزون لمواجهة المنافس، والأرقام والإحصائيات للهلال مع البرتغالي جورجي جيسوس قوية، ولعب الفريق 65 مباراة، كسب منها 60، وتعادل في 4 مباريات، ولم يتلقَ إلا خسارة وحيدة، ونتمنى أن نظهر ندية كبيرة في مباراة المقبلة».

وأضاف: «الهلال دفع الكثير من الأموال، من أجل الفوز بالبطولة، ولم يحققها الموسم الماضي، ونحن كذلك نرغب في الفوز، وفعلنا ذلك الموسم الماضي، واستطعنا التتويج باللقب، فلماذا لا نفعلها مرة ثانية، ونهزم الهلال مرة أخرى؟».

وقال: «دعونا نستمتع بالمباراة، واللعب على ملعب هزاع بن زايد ممتع، وجماهيرنا تشكل الفارق دائماً، مثل هذه المباريات تحظى بزخم أكبر، والجانب الذهني سهل، ولكن الأهم هو تطبيق الاستراتيجيات والتكتيك، لذلك يجب أن نتأهل، ونؤمن بقدراتنا وأنفسنا وندافع عن هويتنا أمام أحد أفضل الفرق في آسيا».