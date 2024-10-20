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الرياضة

رايس: أرسنال سمح لنفسه بالتراجع!

رايس: أرسنال سمح لنفسه بالتراجع!
20 أكتوبر 2024 20:47


لندن(د ب أ)

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قال ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، إن فريقه سمح لمستواه بالتراجع، بعد تلقي زميله ويليام ساليبا البطاقة الحمراء في المباراة، التي تلقى فيها الفريق أول خسارة له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مضيفه بورنموث.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن المدافع الفرنسي تلقي البطاقة الحمراء، بعد 30 دقيقة من المباراة، عندما منع إيفانيلسون، مهاجم بورنموث، من محاولة خطيرة لتسجيل هدف التقدم لفريقه، ليكمل أرسنال المباراة بعشرة لاعبين للمرة الثالثة هذا الموسم.
وقال رايس: «هذه المرة الثالثة في ثماني مباريات نسمح فيها بتراجع مستوانا، وإذا أردنا المنافسة على القمة لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث».
وأضاف: «رد الفعل الذي أظهرناه على ما حدث والإيمان الذي أبديناه بقدرتنا على الفوز بالمباراة، والحصول على فرص، جعلني فخوراً باللاعبين والعقلية التي يظهرون بها». وتابع رايس: «نواصل العمل والقتال، وأنه أمر مخيب للآمال بشدة، لأننا أردنا أن نبقى بدون هزيمة، وأردنا الفوز بالمباراة لكن هذه هي كرة القدم ، لن تكون الأمور مثالية أبداً، فهناك الصعود والهبوط في المستوى في عالم كرة القدم، لكننا بحاجة للوقوف إلى جانب بعضنا البعض».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
بورنموث
ديكلان رايس
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