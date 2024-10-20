الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون.. «اللحن الخامس»

ليون.. «اللحن الخامس»
20 أكتوبر 2024 20:49

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان.. «رباعية القمة»
موناكو.. «عثرة» في ليل!


تابع ليون سلسلة انتصاراته ورفعها إلى خمسة توالياً في مختلف المسابقات، بعودته من أرض لوهافر، بفوز صريح برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
رفع ليون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليل الرابع.
في المقابل، تعرض لوهافر لخسارته الخامسة توالياً في سلسلة تلقى خلالها 14 هدفاً، ليحتل المركز الخامس عشر.
جاءت المباراة من طرف واحد، كما تدل النتيجة، وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من البرازيلي أبنر (32) والبلجيكي ماليك فوفانا (57) وألكسندر لاكازيت (71) والجزائري سعيد بن رحمة (87).
والفوز هو الأكبر لليون خارج ملعبه، منذ أن تغلب على سانت إتيان 5-0 في 24 يناير 2021.
ويشارك ليون في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ويلتقي مع بشيكتاش التركي الأسبوع المقبل.

الدوري الفرنسي
ليون
لوهافر
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©