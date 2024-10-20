ليون.. «اللحن الخامس»



باريس (أ ف ب)



تابع ليون سلسلة انتصاراته ورفعها إلى خمسة توالياً في مختلف المسابقات، بعودته من أرض لوهافر، بفوز صريح برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

رفع ليون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليل الرابع.

في المقابل، تعرض لوهافر لخسارته الخامسة توالياً في سلسلة تلقى خلالها 14 هدفاً، ليحتل المركز الخامس عشر.

جاءت المباراة من طرف واحد، كما تدل النتيجة، وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من البرازيلي أبنر (32) والبلجيكي ماليك فوفانا (57) وألكسندر لاكازيت (71) والجزائري سعيد بن رحمة (87).

والفوز هو الأكبر لليون خارج ملعبه، منذ أن تغلب على سانت إتيان 5-0 في 24 يناير 2021.

ويشارك ليون في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ويلتقي مع بشيكتاش التركي الأسبوع المقبل.