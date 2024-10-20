جيسوس يكشف سر «المناورة» بنيمار مع الهلال أمام العين



معتز الشامي (العين)



شدد البرتغالي جابرييل جيسوس، مدرب الهلال السعودي، على صعوبة مواجهة العين المقررة يوم الاثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال «إن الهلال يخوض مباراة ضد الفريق الوحيد الذي تغلب عليه الموسم الماضي، ونعرف بعضنا جيداً، والمواجهة ستكون صعبة، ونتمنى أن يكون حضورنا إيجابياً، دون مفاجآت، بينما الفوز والخسارة جزء من عمل أي مدرب، وهي معطيات وأداء وتركيز، ويجب أن تكون حاضراً من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن موقف البرازيلي نيمار، وما إذا كان يناور بضم اللاعب للبعثة، بهدف الضغط على العين، قال مدرب الهلال: «نيمار أكمل عاماً من الغياب، وهو في مرحلة استعادة الجانب البدني، كما أنه ذهنياً يتقبل مبدأ عدم الضغط والاستعجال على عودته، ولا يوجد أي مناورة، وضمه إلى القائمة يأتي ضمن إطار تجهيزه ذهنياً».

وأضاف: «العين أضاف لاعباً واحداً فقط، واستقطب برتغالياً أعرفه جيداً، ونحترم منافسنا، وأكرر هو الوحيد الذي تغلب علينا».