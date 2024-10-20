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الرياضة

أتلتيكو مدريد يستعيد التوازن بـ «فوز شاق»

أتلتيكو مدريد يستعيد التوازن بـ «فوز شاق»
20 أكتوبر 2024 21:04

 
مدريد (أ ف ب)

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استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوز شاق على ضيفه ليجانيس 3-1، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية النرويجي ألكسندر سورلوث.
ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني اللقاء مع ضيفه الجريح باحثاً عن العودة إلى سكة الانتصارات، بعد ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، حيث تعادل في الدوري مع جاره ريال مدريد حامل اللقب وريال سوسيداد بنتيجة واحدة 1-1، ومني بهزيمة مذلة أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 في دوري أبطال أوروبا.
لكن البداية لم تكن كما أراد فريق سيميوني الذي أنهى الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله الكاميروني إيفان نيّوو في الدقيقة 34، بعد تمريرة من داني رابا.
عاد أصحاب الأرض إلى اللقاء في الشوط الثاني، حين أدرك التعادل بواسطة سورلوث، بعد تمريرة من البلجيكي أكسل فيتسل (69)، قبل أن يمنحهم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التقدم في الدقيقة 81 بتمريرة عرضية من جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو.
واعتقد أتلتيكو أنه خسر جهود جريزمان في الثواني الأخيرة، بعد تلقيه بطاقة حمراء، إثر خطأ على نيّوو، لكن الحكم ألغاها واكتفى بالإنذار بعد الاحتكام إلى «الفار».
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أضاف سورلوث هدفه الشخصي الثاني، وهدف أتلتيكو الثالث بتمريرة من البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس (9+90)، ليسجل بذلك هدفه الثالث في الدوري بقميص الفريق الذي انضم إليه هذا الموسم من فياريال.
وبانتصاره الخامس للموسم، تحضر أتلتيكو بشكل جيد لاستضافته ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.
في المقابل، تجمد رصيد ليجانيس عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

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