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الرياضة

البطائح ودبا الحصن يتألقان في دوري الشارقة للناشئين

البطائح ودبا الحصن يتألقان في دوري الشارقة للناشئين
20 أكتوبر 2024 22:14

 
الشارقة (الاتحاد)

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شهدت ملاعب أندية البطائح ودبا الحصن انطلاقة دوري مجلس الشارقة الرياضي لكرة القدم لفئة تحت 10 سنوات، والذي أطلقه المجلس، بمشاركة 5 أندية، هي البطائح ودبا الحصن والذيد والمدام والحمرية، ويأتي ضمن خططه للاهتمام بهذه الفئة العمرية، والعمل على اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وإتاحة الفرصة للأندية لإشراك الفرق السنية، ويشارك في البطولة قرابة 100 لاعب يمثلون الفرق الخمسة وتستمر حتى ديسمبر المقبل.
وحقق البطائح الفوز على الذيد 7-1، ودبا الحصن على الحمرية 4-1.
وشهد الافتتاح إبراهيم سيف بن غافان، رئيس قسم الاحتراف بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.
تقام الجولة الثانية أول نوفمبر المقبل، وتشهد مواجهة المدام ودبا الحصن، والحمرية مع البطائح، على أن فريق الذيد في الراحة خلال الجولة.

الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
البطائح
دبا الحصن
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