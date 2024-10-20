ليفربول يحافظ على قمة «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



حافظ ليفربول على الصدارة، بفوزه على ضيفه تشيلسي 2-1، ضمن المرحلة الثامنة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده في المركز الأول إلى 21 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية، في حين يحتل أرسنال الذي مُني بخسارته الأولى هذا الموسم أمام بورنموث 0-2، المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وهي المرة الثالثة فقط التي يحقق فيها ليفربول الفوز 10 مرات في أول 11 مباريات في مختلف المسابقات، منذ مطلع الموسم الحالي بعد 1960-1961 و1990-1991.

ولم يشرك مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت أياً من لاعبيه الأميركيين الجنوبيين في التشكيلة الأساسية، نظراً لعودتهم المتأخرة من النافذة الدولية، فأبقى الثلاثي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والكولومبي لويس دياس والأوروجوياني داروين نونييز على مقاعد الاحتياطيين (شارك الأخير بعد مرور نصف ساعة لإصابة البرتغالي ديوجو جوتا).

في المقابل، افتقد تشيلسي إلى ظهيره الأيسر الإسباني مارك كوكوريا بسبب تراكم البطاقات، في حين شهدت تشكيلته الأساسية عودة قائده ريس جيمس بعد غياب دام 10 أشهر بداعي الإصابة.

كان تشيلسي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الأولى، لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى حارس ليفربول، الأيرلندي كاومين كيليهير، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول، إثر اعاقة ليفاي كولويل لجوتا داخل المنطقة، نفذها المصري محمد صلاح بنجاح (29).

والهدف هو الخامس لصلاح في الدوري هذا الموسم.

وسجل ليفربول هدفاً ثانياً عن طريق مهاجمه الهولندي كودي خاكبو لكنه لم يحتسب بسبب تسلل الأخير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، إثر كرة مشتركة بين الحارس الإسباني روبرت سانشيز وكورتيس جونز، لكنه تراجع عن قراره، بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد «الفار».

وفي أبرز فرصة لتشيلسي في الشوط الأول، سدد كول بالمر كرة قوية بيسراه علت العارضة بقليل.

وأدرك تشيلسي التعادل مطلع الشوط الثاني، عندما تلقى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون كرة بينية رائعة من الإكوادوري مويزس كايسيدو، فانفرد بحارس ليفربول سدد على يساره (48).

والهدف هو الخامس لجاكسون في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي.

بيد أن الفريق اللندني لم ينعم طويلاً بالتعادل، لأن ليفربول تقدم مجدداً عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه كورتيس جونز الذي غمزها داخل الشباك (52).

ولم تتغير النتيجة على الرغم من محاولات الفريقين في نصف الساعة الأخير.