الأهلي والزمالك.. «النهائي الكبير» في «السوبر المصري» بأبوظبي



مراد المصري (أبوظبي)



تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، الذي يُقام يوم الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وتفوق «الأحمر» على سيراميكا كليوباترا 2-1، والزمالك على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ونجح الأهلي في تجاوز سيراميكا، في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد، بعدما استهل المواجهة، بهدف مبكر «11 ثانية» فقط من «ضربة البداية»، إثر كرة رأسية من طاهر محمد طاهر، مستغلاً خطأ مدافعي وحارس سيراميكا.

حرمت العارضة الأهلي من إضافة الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من داخل المنطقة في الدقيقة 15.

جاءت أبرز محاولات سيراميكا، بتسديدة من محمود زلاكة، من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مصطفى شوبير، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأثمرت محاولات سيراميكا عن تسجيل هدف التعادل، بعد تسديدة من لاكاي من داخل المنطقة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استعاد الأهلي التقدم بهدف أحرزه طاهر محمد طاهر، بعدما تابع بقدمه كرة وصلته من ركنية دون رقابة، ليودعها داخل الشباك في الدقيقة 54.

وتأهل الزمالك إلى نهائي «السوبر المصري»، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز في الدقيقة 14، وتعادل سيف الجزيري للزمالك في الدقيقة 40، وأهدر رمضان صبحي ضربة جزاء لبيراميدز في الشوط الثاني.

وفي «الترجيحية»، نجح الزمالك في تسجيل الركلات الخمس عن طريق عبدالله السعيد، وحمزة مثلوثي، وحسام عبدالمجيد، وناصر منسي، وزيزو، في حين سجل لبيراميدز كريم حافظ، وعبدالرحمن مجدي، ويوسف أوباما، وفيستون ماييلي، وأهدر مصطفى فتحي.

صنعت «موهبة» رمضان صبحي وناصر ماهر «المتعة الكروية» في الشوط الأول، من خلال تمريرتين ساحرتين، أسفرتا عن هز الشباك، هيأ صبحي كرة هدف إبراهيم عادل في الدقيقة 14، وأدرك الزمالك التعادل، إثر هجمة منظمة قادها ناصر ماهر الذي راوغ بمهارة، ومرر كرة زاحفة، انقض عليها الجزيري في الدقيقة 40.

أتيحت فرصة ذهبية لبيراميدز من أجل التقدم في النتيجة، من خلال ضربة جزاء أهدرها رمضان صبحي في الدقيقة 52، وقبل صافرة النهاية مباشرة أحرز أوباما هدفاً برأسية ألغاه الحكم للتسلل، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء «القلعة البيضاء».