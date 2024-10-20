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الرياضة

«خيال» تخطف كأس الأبكار في ختام مهرجان الظفرة للهجن

«خيال» تخطف كأس الأبكار في ختام مهرجان الظفرة للهجن
21 أكتوبر 2024 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الظفرة ينطلق بسويحان غداً

اختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الثاني لسباقات الهجن، والذي أُقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، من 18 إلى 20 أكتوبر.  وسلط  المهرجان الذي أُقيم  في ميدان سباقات الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، والسير على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات، وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.
شهد المهرجان إقامة 96 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، منها 24 رمزاً لكل فئة منها 8 رموز. وشهد اليوم الأخير، والذي خصص لفئة الإيذاع لمسافة 5 كلم، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن الذين قدموا من مختلف دول الخليج العربي، وجاءت البداية مع «خيال» لعبدالله سلطان سعيد الغفيلي، والتي كسبت كأس الأبكار المفتوح لمقبض خارج الدار، بعد أن وصلت إلى خط الختام بزمن 7:27:0 دقيقة.
وفي الشوط الثاني، كسب «المنتصر» لمانع علي محمد حماد الشامسي بندقية الجعدان المفتوح، بعد وصوله بزمن 7:30:7 دقيقة. وفي الشوط الثالث، وكأس الأبكار الإنتاج كانت «صمت» لحمدان محمد خليفة العميمي، على موعد مع الناموس والمركز الأول بزمن 7:30:1 دقيقة.
وفي الشوط الرابع، انتصر «مسيان» لسالم سعيد منانه الكتبي بالمركز الأول، محققاً شداد الجعدان الإنتاج بتوقيت  7:33:8 دقيقة.
وفي الشوط الخامس، فازت «حضور» لسالم محمد سالم ثعلوب الدرعي بكأس الأبكار المفتوح مقيظ الدار، بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن 7:32:5 دقيقة، وفي الشوط السادس عبر «العابر» لمعالي حميد سعيد النيادي خط الختام، محققاً المركز الأول وبندقية الجعدان المفتوح، بزمن 7:34:6 دقيقة، وفي الشوط السابع للأبكار الإنتاج، كسبت «مراسيم» لمحمد سهيل بن عويضان العامري الناموس والمركز الأول بتوقيت 7:32:00 دقيقة، وفي الشوط الثامن، وشداد الجعدان الإنتاج، طار «دليل» لمطر بن عميرة الشامسي بالمركز الأول والناموس، بعد أن قطع مراحل الشوط بزمن 7:28:6 دقيقة.
«الوسيمة».. التألق في «الصباحية»
شهدت سباقات الفترة الصباحية تألق «الوسيمة» لسلطان عبدالله حميد بالشر الخاطري، بحصد المركز الأول في منافسات الشوط الأول، فيما ذهب الشوط الثاني إلى «جلد» لسهيل سالم بن مصبح الكتبي، والشوط الثالث إلى «ملبي» لمحمد سهيل بن سالم الخييلي، والشوط الرابع إلى «مخاصم» لحمد مطر حمد بن حليس الكتبي، والشوط الخامس لـ «ثمينة» لضاحي جمعة بن سعيد العميمي، والشوط السادس إلى «علاج» لعلي ناصر بن سعيد العويسي، والشوط السابع إلى «عالي» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامر، والشوط الثامن إلى «ذباح» لخالد حمدان بن غانم الفلاحي، والشوط التاسع إلى «صبا» للمالك نفسه، والشوط العاشر إلى «لال» لأحمد خليفة بن هامل الغيث القبيسي، والشوط 11 إلى «فتنة» لمالكها الشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري، والشوط 12 إلى «احترام» لمحمد خليفة بن محمد العميمي، والشوط 13 إلى «النايفة» لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي، والشوط 14 إلى «كيف» لكاسب خليفة بن سيف كاسب المسافري، والشوط 15 إلى «النادر» لحميد سعيد عامر النيادي.

مهرجان الظفرة
الظفرة
حمدان بن زايد
الهجن
سباقات الهجن
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