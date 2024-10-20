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الرياضة

كأس الوثبة في ضيافة مضمار باث الإنجليزي

كأس الوثبة في ضيافة مضمار باث الإنجليزي
21 أكتوبر 2024 02:03

عصام السيد (أبوظبي)

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يستضيف مضمار باث الإنجليزي، اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 75»، بمشاركة 5 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا. ويتصدر الترشيحات الجواد «بارمير أنجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة الفارس دوجي كاستيللو، والمهرة «هيبكينادا دو مازيت» لاوكي وود بلودستوك، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين اونيل. وينافس في السباق الفرس «ساسي»، وقيادة أوليفر كارميشيل، والفرس «ألوف» بقيادة أيثان جونز، وكلاهما للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، والجواد «أساسين» لمسز جي كيلي، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس.
وأعربت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـ ARO، عن امتنانها الشديد للدعم الذي قدمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلى وجه الخصوص رعايتهم من خلال سلسلة سباقات كأس الوثبة ستايونز.

كأس الوثبة
كأس الوثبة ستاليونز
سباقات الخيول
منصور بن زايد
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