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الرياضة

الأهلي يقرر استبعاد كهربا من مواجهة الزمالك في أبوظبي

الأهلي يقرر استبعاد كهربا من مواجهة الزمالك في أبوظبي
21 أكتوبر 2024 09:46


القاهرة (د ب أ)
أعلن نادي الأهلي استبعاد محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم الفريق من مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم الذي يقام بالإمارات.

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وقال الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صباح اليوم الإثنين إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، قرر عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا الى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي.
وأضاف البيان أنه تقرر أيضا خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية، نظرا لما بدر منه من تجاوزات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأحد في الدور قبل النهائي. وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا بنتيجة 2/1 بينما صعد الزمالك بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

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