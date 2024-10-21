الأهلي وكهربا.. تراكمات وراء «قرار الـ 7 صباحاً»!



مراد المصري (أبوظبي)

أصدر النادي الأهلي المصري قراراً رسمياً عبر منصاته في وسائل التواصل في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت أبوظبي»، لأول مرة على الإطلاق، وذلك لإعلان استبعاد محمود عبد المنعم «كهربا» من معسكر الفريق الذي يتواجد حالياً في أبوظبي ويستعد لخوض نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل ضد الزمالك.

ولفت في القرار منح محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي، كامل الصلاحيات لإعادة الانضباط وتنظيم صفوف الفريق الأول، فقد صدر القرار من رمضان نفسه الذي قرر بحسب البيان عودة اللاعب إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر، إلى جانب خصم مليون جنيه من مستحقاته المالية، نظرا لما بدر منه من تجاوزات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأحد في الدور قبل النهائي.

وتشير المتابعات، إلى أن بقاء كهربا على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في مواجهة سيراميكا كليوباترا، جعلت اللاعب يدخل في مشادات داخل غرفة الملابس، ورفض الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني، وعدم المشاركة في احتفالات الفوز.

فيما ألمحت مصادر أخرى، أن كهربا كان طرفاً في أجواء مشحونة خلال التدريبات قبل خوض لقاء سيراميكا، ودخل في خلافات مع زملائه اللاعبين أيضاً.

كما أن اللاعب سبق أن خرق قواعد الظهور في المناسبات العامة قبل سفر البعثة، مما جعل رمضان يقوم باستدعائه للتعرف على حقيقة الفيديو الذي انتشر له خلال حفل افتتاح أحد المعارض، وأشارت بعض المصادر أن اللاعب تعرض لعقوبة مالية وقتها دون الإعلان عنها.