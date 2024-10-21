الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يقود برشلونة لتحطيم أرقام تاريخية لم تتكرر منذ 28 عاماً

فليك يقود برشلونة لتحطيم أرقام تاريخية لم تتكرر منذ 28 عاماً
21 أكتوبر 2024 10:43


معتز الشامي (أبوظبي)
واصل فريق برشلونة انطلاقته المميزة للموسم الحالي للدوري الإسباني، بعد فوزه العريض مساء أمس على حساب إشبيلية بنتيجة 5-1، وأنهى البارسا الشوط الأول بثلاثية نظيفه قبل أن يعزز بهدفين في الشوط الثاني ويلتقى هدفاً لتصبح النتيجة 5-1، وسجل لبرشلونة كل من روبرت ليفاندوفيكسي هدفين، والبديل بابلو توري هدفين، وهدف لبيدري، فيما سجل هدف إشبيلية اللاعب الصاعد ستانيس موزامبو.
وقد شهد هذا الفوز العريض، تحطيم البارسا تحت قيادة الألماني هانز فليك، للأرقام القياسية وإعادة تسجيل أرقام جديد، سواء للفريق ككل في مسابقة الدوري الإسباني أو على مستوى بعض عناصر الفريق، ونستعرض لكم بعض الأرقام التاريخية التي حطمها فليك في قيادة البارسا للفوز بخماسية، مقابل هدف على حساب إشبيلية، وتصدر الدوري الإسباني بعد أول 10 جولات:
1- عادل برشلونة رقمه التاريخي الاستثنائي لأول 10 مباريات في الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 33 هدف، ليعادل إنجازه السابق الذي لم يحققه منذ 28 عاماً مضت، عندما سجل 33 هدفاً في أول 10 جولات بموسم 96-97، كما تفوق على أفضل عدد تهديفي وصل إليه بموسم 2012-2013 عندما وصل إلى 32 هدفاً في 10 جولات.
2- أصبح هانز فليك ثالث مدرب في تاريخ الدوري الإسباني يصل إلى 33 هدفاً في أول 10 جولات بعد بيب جوارديولا (34 هدفاً) وزين الدين زيدان (34 هدفاً)
3- شهدت مباراة إشبيلية رقماً استثنائياً فردياً للمهاجم روبرت ليفاندوفيسكي بعدما سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً بأول 10 مباريات لموسم الدوري الإسباني وهو رقم لم يحققه لاعب آخر منذ حققه ميسي بموسم 2019-20 عندما سجل 12 هدفاً أيضاً.
4 - صنع لامين يامال هدفاً لبرشلونة ليصل إلى صناعة 6 أهداف بعد أول 10 مباريات في الدوري الإسباني، وهو أول من يفعل ذلك منذ أن فعلها ليونيل ميسي في موسم 2014/15 (صنع 7 أهداف).

 

أخبار ذات صلة
كيهل متحدثا عن مواجهة دورتموند للريال: فعلا صعبة
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: هذا ما اطلبه من مبابي!!
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
هانسي فليك
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©