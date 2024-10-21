فليك يقود برشلونة لتحطيم أرقام تاريخية لم تتكرر منذ 28 عاماً



معتز الشامي (أبوظبي)

واصل فريق برشلونة انطلاقته المميزة للموسم الحالي للدوري الإسباني، بعد فوزه العريض مساء أمس على حساب إشبيلية بنتيجة 5-1، وأنهى البارسا الشوط الأول بثلاثية نظيفه قبل أن يعزز بهدفين في الشوط الثاني ويلتقى هدفاً لتصبح النتيجة 5-1، وسجل لبرشلونة كل من روبرت ليفاندوفيكسي هدفين، والبديل بابلو توري هدفين، وهدف لبيدري، فيما سجل هدف إشبيلية اللاعب الصاعد ستانيس موزامبو.

وقد شهد هذا الفوز العريض، تحطيم البارسا تحت قيادة الألماني هانز فليك، للأرقام القياسية وإعادة تسجيل أرقام جديد، سواء للفريق ككل في مسابقة الدوري الإسباني أو على مستوى بعض عناصر الفريق، ونستعرض لكم بعض الأرقام التاريخية التي حطمها فليك في قيادة البارسا للفوز بخماسية، مقابل هدف على حساب إشبيلية، وتصدر الدوري الإسباني بعد أول 10 جولات:

1- عادل برشلونة رقمه التاريخي الاستثنائي لأول 10 مباريات في الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 33 هدف، ليعادل إنجازه السابق الذي لم يحققه منذ 28 عاماً مضت، عندما سجل 33 هدفاً في أول 10 جولات بموسم 96-97، كما تفوق على أفضل عدد تهديفي وصل إليه بموسم 2012-2013 عندما وصل إلى 32 هدفاً في 10 جولات.

2- أصبح هانز فليك ثالث مدرب في تاريخ الدوري الإسباني يصل إلى 33 هدفاً في أول 10 جولات بعد بيب جوارديولا (34 هدفاً) وزين الدين زيدان (34 هدفاً)

3- شهدت مباراة إشبيلية رقماً استثنائياً فردياً للمهاجم روبرت ليفاندوفيسكي بعدما سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً بأول 10 مباريات لموسم الدوري الإسباني وهو رقم لم يحققه لاعب آخر منذ حققه ميسي بموسم 2019-20 عندما سجل 12 هدفاً أيضاً.

4 - صنع لامين يامال هدفاً لبرشلونة ليصل إلى صناعة 6 أهداف بعد أول 10 مباريات في الدوري الإسباني، وهو أول من يفعل ذلك منذ أن فعلها ليونيل ميسي في موسم 2014/15 (صنع 7 أهداف).