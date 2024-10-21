الإصابة تحرم أوساكا من كأس بيلي للتنس



إسبانيا (رويترز)

قالت اليابانية نعومي أوساكا إنها لن تشارك في نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس في إسبانيا الشهر المقبل لانشغالها بالتعافي من الإصابات التي أبعدتها عن المنافسة في البطولات الرئيسية لاتحاد اللاعبات المحترفات في آسيا.

وكانت اللاعبة الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أحد أبرز المرشحات للمشاركة في البطولة التي ستقام في ملقة بين 13 و20 نوفمبر المقبل لكنها ستسعى الآن لاستعادة لياقتها قبل بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.

وتعرضت أوساكا لإصابة في الظهر خلال بطولة الصين المفتوحة هذا الشهر قبل أن تغيب عن بطولة اليابان المفتوحة وبطولة بان باسيفيك المفتوحة.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن أوساكا قولها للصحفيين في طوكيو «اعتقدت أنني أصبت بإجهاد في ظهري ولكنني أجريت فحصا بالرنين المغناطيسي في بكين، قالوا إنني أعاني من انزلاق غضروفي في ظهري وتمزق في عضلات البطن. كنت أتدرب في لوس انجليس من أجل اللعب هنا. أجريت فحصا آخر بالرنين المغناطيسي وأظهر أنني ما زلت أعاني من تمزق، لعبت العديد من البطولات هذا العام، لذلك كان القرار الأصعب هو عدم المشاركة في كأس بيلي جين كينج».