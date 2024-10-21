الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تحرم أوساكا من كأس بيلي للتنس

أوساكا
21 أكتوبر 2024 10:27

 
إسبانيا (رويترز) 
قالت اليابانية نعومي أوساكا إنها لن تشارك في نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس في إسبانيا الشهر المقبل لانشغالها بالتعافي من الإصابات التي أبعدتها عن المنافسة في البطولات الرئيسية لاتحاد اللاعبات المحترفات في آسيا.
وكانت اللاعبة الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أحد أبرز المرشحات للمشاركة في البطولة التي ستقام في ملقة بين 13 و20 نوفمبر المقبل لكنها ستسعى الآن لاستعادة لياقتها قبل بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.
وتعرضت أوساكا لإصابة في الظهر خلال بطولة الصين المفتوحة هذا الشهر قبل أن تغيب عن بطولة اليابان المفتوحة وبطولة بان باسيفيك المفتوحة.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن أوساكا قولها للصحفيين في طوكيو «اعتقدت أنني أصبت بإجهاد في ظهري ولكنني أجريت فحصا بالرنين المغناطيسي في بكين، قالوا إنني أعاني من انزلاق غضروفي في ظهري وتمزق في عضلات البطن. كنت أتدرب في لوس انجليس من أجل اللعب هنا. أجريت فحصا آخر بالرنين المغناطيسي وأظهر أنني ما زلت أعاني من تمزق، لعبت العديد من البطولات هذا العام، لذلك كان القرار الأصعب هو عدم المشاركة في كأس بيلي جين كينج». 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش ونادال «32 مقابل 29»
الإصابة تمنع أوساكا من «بان باسيفيك»
أوساكا
التنس
بطولات الجراند سلام
الجراند سلام
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©