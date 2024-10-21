شباب الأهلي والشارقة وكلباء أبطال المستقبل في الكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)

حصدت أندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي وكلباء والشارقة الرياضي للمرأة كؤوس بطولة الدولة لنجوم المستقبل للمواطنين للكاراتيه، أولى بطولات الموسم الرياضي 2024/ 2025 من عمر 6 أعوام حتى فوق 18 عاماً، لفئات البراعم والزهرات وحتى الرجال والسيدات، وهي البطولة المؤهلة لانضمام اللاعبين واللاعبات إلى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات، وذلك بنظامها الجديد لهذا الموسم، حيث يتوجب على الأندية الحصول على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في مسابقاتي الكاتا والكوميتيه معاً للتتويج بكأس البطولة لكل فئة عمرية.

جاءت النتائج كالتالي: في فئة الفتيات «ب»: حصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة على كأس البطولة وحل نادي شباب الأهلي ثانياً، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الناشئات: حصل شباب الأهلي على كأس البطولة وحل الشارقة الرياضي للمرأة ثانياً، وجاء الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الآنسات: حصل شباب الأهلي على كأس البطولة، والشارقة الرياضي للمرأة ثانياً.

وفي فئة السيدات: حصل شباب الأهلي على كأس البطولة والشارقة الرياضي للمرأة ثانياً، وفي فئة الأشبال «ب»: حصل الشارقة الرياضي على كأس البطولة وكلباء ثانياً، وجاء نادي الذيد ثالثاً، وفي فئة الناشئين: حصل شباب الأهلي على كأس البطولة، والشارقة الرياضي ثانياً، وجاء الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الشباب: حصل اتحاد كلباء على كأس البطولة والشارقة الرياضي ثانياً وجاء الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

وفي فئة تحت 21 عاماً «ذكور»: حصل الشارقة الرياضي على كأس البطولة وشباب الأهلي ثانياً وجاء الذيد ثالثاً، وفي فئة الرجال: حصل الشارقة الرياضي على كأس البطولة وكلباء ثانياً وجاء شباب الأهلي ثالثاً.

قام بتتويج الفائزين اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مشيداً بارتفاع مستوى المنافسات بين الأندية المشاركة في هذه النسخة.