الفجيرة للفنون القتالية يحرز كأس اتحاد الجودو للأشبال



خورفكان (الاتحاد)



أحرز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في بطولة كأس الاتحاد للأشبال للجودو تحت 15 سنة، التي نظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بصالة ناشئة خورفكان والتي شهدت مشاركة 455 لاعباً ولاعبه في المسابقات الثلاثة للمراحل الصغرى لفئة تحت 13 سنة، والتي كان من بينها مهرجان الصغار الذي أقيم تحت شعار (الكل فائز)،

وجاء تتويج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب البطولة الذهبي برصيد 9 ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية، وفضيتان و3 برونزيات، وحل فريق نادي الشارقة الرياضي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من بينها 3 ذهبيات وفضيتان و4 ميداليات برونزية، فيما جاء فريق نادي كلباء في المركز الثالث البرونزي برصيد 10 ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان و6 برونزيات.

وعلى مستوى الفردي تم توزيع 11 ذهبية وأحرز راكان اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية» ذهبية وزن تحت 38 كجم، وفايز الغيلاني الفائز بذهبية وزن تحت 42 كجم، وعبدالله حلبي الذي نال ذهبية وزن تحت 55 كجم، وأنس اليماحي ذهبية وزن تحت 66 كجم. أما ذهبيات فريق نادي الشارقة الوصيف، فقد نالها كل من اللاعب يامن قطليش في وزن تحت 46 كجم، وحازم خليفة في وزن تحت 60 كجم، ويونس حمو الفائز بذهبية وزن تحت 73 كجم، ونال ذهبيتي فريق كلباء مانع جمعة الزعابي في وزن تحت 34 كجم، ويحيى محمد حسن في وزن تحت 81 كجم، واحتل المركز الرابع فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد ذهبيتي عمر عبد الرحمن في وزن تحت 50 كجم، وراشد الانصاري في وزن فوق 81 كجم.

وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، يرافقه عيسى بن هويدن عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، وعبدالله زينل مشرف الألعاب الرياضية في نادي خورفكان، بتتويج الفائزين الأوائل وسط فرحه الجميع بنجاح البطولة العمرية التي أحسنت إدارة صالة ناشئة خورفكان الإعداد لها.