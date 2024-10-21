لوكلير يقود فيراري للقب جولة الفورمولا-1 في أميركا

الولايات المتحدة (أ ف ب)

حقق شارل لوكلير من موناكو انتصاره الثالث للموسم ومنح مع زميله الإسباني كارلوس ساينس فريقهما فيراري الثنائية، فيما تفوق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وبقرار من المراقبين على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في صراعهما على صدارة جائزة الولايات المتحدة، الجولة الـ 19 من بطولة العالم للفورمولا-1.

على حلبة أوستن، حيث لم يفز فريق فيراري سوى مرة واحدة منذ 2006 وكانت عبر الفنلندي كيمي رايكونن في 2018، خرج لوكلير منتصراً للمرة الثالثة هذا الموسم والثامنة في مسيرته بعدما تقدم زميله ساينس، ليمنحا «سكوديريا» الثنائية الثانية للموسم، بعد أولى خلال الجولة الثالثة في أستراليا.

ورغم فشله في تحقيق الفوز لجولة تاسعة توالياً، وتحديداً منذ سباق إسبانيا في 23 يونيو حين حقق انتصاره السابع في الجولات العشر الأولى، لم يكن السباق الأميركي سيئاً على فيرستابن، إذ فاز بسباق السرعة «سبرينت» أمام ساينس ونوريس، ثم جاء أمام الأخير في سباق الأحد ليوسع الفارق الذي يفصلهما إلى 57 نقطة بعدما كان 52، وذلك قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

واعتقد نوريس أنه نال المركز الثالث بعدما تجاوز منافسه قبل لفات معدودة على نهاية السباق، لكن المراقبين اعتبروا أنه تخطى الهولندي من خارج الحلبة فأضافوا خمس ثوان على توقيته، ليحل في النهاية رابعاً أمام زميله الأسترالي أوسكار بياستري ومواطنه سائق مرسيدس جورج راسل.

صحيح أن فيرستابن صائم عن الانتصارات، لكنه يبدو في طريقه إلى لقب رابع توالياً في ظل مواصلته حصد النقاط.

حل الهولندي ثانياً ثلاث مرات منذ فوزه الأخير، وثالثاً ورابعاً مرة واحدة، وخامساً ثلاث مرات، وسادساً مرة واحدة، فيما توزعت الانتصارات منذ بداية الموسم على أكثر من سائق هم: نوريس (3)، وزميله الأسترالي أوسكار بياستري (2)، ولوكلير (3)، وسائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون (2) وجورج راسل (1).