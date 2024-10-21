الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدربة مينيسوتا تتهم الحكام بسرقة لقب دوري السلة الأميركي

مدربة مينيسوتا تتهم الحكام بسرقة لقب دوري السلة الأميركي
21 أكتوبر 2024 12:03


نيويورك (أ ب)
قالت شيريل ريف، مدربة فريق مينيسوتا لينكس، إن لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات سرق من فريقها بسبب قرارات التحكيم. وتوج فريق نيويورك ليبرتي باللقب بعد الفوز على لينكس 67/ 62 في المباراة الخامسة التي امتدت للوقت الإضافي بعد احتساب خطأ مثير للجدل منح اللاعبة بريانا ستيوارت رميتين حرتين، ليتعادل فريقها في المباراة قبل 2. 5 ثانية من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.
وقالت ريف في تصريحاتها: «نعلم أنه كان بإمكاننا فعل المزيد، هذا صحيح، لكن التحكيم ليس بهذه الصعوبة». وأضافت ريف التي قادت فريق لينكس للفوز بلقب الدوري أربع مرات، والمنتخب الأميركي للسيدات للفوز بذهبية أولمبياد باريس صيف العام الجاري «لقب الدوري سرق منا».
واعترضت ريف بشكل خاص على الخطأ الذي احتسب ضد لاعبة فريقها ألانا سميث، حيث كان مينيسوتا متقدماً بنتيجة 60/ 58، وطعنت على القرار الذي تم تأييده بعد مراجعة من حكم الفيديو. ووصفت ريف الاحتكاك بأنه طفيف للغاية ولا يرتقي لاحتساب مخالفة.

أخبار ذات صلة
فريق دبي للسلة يواصل تفوقه في دوري رابطة البحر الأدرياتيكي
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
الرياضة النسائية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
اليوم 02:06
ترامب أثناء تسليم الزبائن طلباتهم بمطعم في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تتودد للناخبين الأفارقة وترامب يغازل الطبقة العاملة
اليوم 02:06
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد
اليوم 02:06
جنود يمنيون خلال المواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تقصف مناطق سكنية شمال محافظة الضالع
اليوم 02:06
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: قلوبنا مع لبنان الشقيق
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©