مدربة مينيسوتا تتهم الحكام بسرقة لقب دوري السلة الأميركي



نيويورك (أ ب)

قالت شيريل ريف، مدربة فريق مينيسوتا لينكس، إن لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات سرق من فريقها بسبب قرارات التحكيم. وتوج فريق نيويورك ليبرتي باللقب بعد الفوز على لينكس 67/ 62 في المباراة الخامسة التي امتدت للوقت الإضافي بعد احتساب خطأ مثير للجدل منح اللاعبة بريانا ستيوارت رميتين حرتين، ليتعادل فريقها في المباراة قبل 2. 5 ثانية من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

وقالت ريف في تصريحاتها: «نعلم أنه كان بإمكاننا فعل المزيد، هذا صحيح، لكن التحكيم ليس بهذه الصعوبة». وأضافت ريف التي قادت فريق لينكس للفوز بلقب الدوري أربع مرات، والمنتخب الأميركي للسيدات للفوز بذهبية أولمبياد باريس صيف العام الجاري «لقب الدوري سرق منا».

واعترضت ريف بشكل خاص على الخطأ الذي احتسب ضد لاعبة فريقها ألانا سميث، حيث كان مينيسوتا متقدماً بنتيجة 60/ 58، وطعنت على القرار الذي تم تأييده بعد مراجعة من حكم الفيديو. ووصفت ريف الاحتكاك بأنه طفيف للغاية ولا يرتقي لاحتساب مخالفة.