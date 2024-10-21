ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، في الصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب، بمشاركة 405 خيول، تمثل مختلف المرابط بالدولة وتعود لـ 209 ملاك، وتوج الفائزين محمد أحمد الحربي مدير عام جميعة الإمارات للخيول العربية، بحضور عدد كبير من الملاك والمربين ومديري المرابط بالدولة.

وجاءت المنافسات مثيرة في اليوم الأخير، حيث تقاسمت المرابط ألقاب الفئات المختلفة، لتذهب المراكز الأولى في الفئات الـ 6 إلى خيول مرابط الجواه، والصقران، والغيد، وابن هميلة، وجاسم النقبي، ومنصور المزروعي، وعلى بوشهاب السويدي.

واستهلت المهرة «إس كيو غندورة» لمربط الصقران، منافسات البطولات بانتزاعها اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «إم زد أفعال» لمربط مزيد، فيما حصلت «مها آل فهيد» لعبد الله سعيد الهاجري، على اللقب البرونزي.

وحصدت «أيه جيه اتش شيهانة» لجاسم محمد النقبي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر 2 و3 سنوات، وتلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «كنوز الباهية» لسلمى محمد آل علي، فيما نالت اللقب البرونزي «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري.

وتوشحت «ضي السكب» لمنصور سعيد المزروعي، بذهبية بطولة الأفراس، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى «بي دبليو ديمه» لمعالي علي سعيد الكعبي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «استونيا» ليوسف أحمد آل علي.

وتصدر «سراب بي إتش إم» لمربط بن هميلة، بطولة الأمهار عمر سنة متوشحاً باللقب الذهبي، تلاه في المركز الثاني ونال الفضة «ريدان السديم» لمربط السديم، فيما حل ثالثا ونال اللقب البرونزي «أيه إل أيه سنجار» لمحمد بطي العبدولي.

واحتل الصدارة ونال اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، «اكسير الغيد» لمربط الغيد، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «ام زد اديب» لمربط مزيد، وحصل على اللقب البرونزي «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي. واختتم الفعاليات «جيه إس السلطان» لمربط الجواهر، الذي توج باللقب الذهبي للفحول، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد، فيما جاء في المركز الثالث وحصل على اللقب البرونزي «إم منذر» لمنصور سعيد المزروعي.