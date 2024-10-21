منتخب الجوجيتسو يصل إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو للكبار برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم، التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والمقرر إقامتها في مدينة هيراكليون خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب الوطني للموسم الحالي بعد بطولة آسيا في أبوظبي، وبطولة الجائزة الكبرى في تايلاند، وبطولة غرب آسيا في الأردن.

وتعتبر بطولة العالم للجوجيتسو واحدة من أهم الأحداث على الساحة الرياضية الدولية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة وتستقطب مشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: «نثق بأن أبطال المنتخب الوطني يتحلون بأعلى درجات الجاهزية وهم على أهبة الاستعداد لحصد اللقب مجدداً، حيث خاضوا على مدار عدة أسابيع معسكراً تدريبياً داخلياً في الدولة، ما أسهم في رفع مستوياتهم الفنية والمهارية والذهنية، ومكنهم من الوصول إلى أفضل مستويات التركيز المطلوبة للمنافسة مع نخبة اللاعبين المشاركين في البطولة».

وتابع: «يدخل المنتخب الوطني للكبار برعاية شركة مبادلة للاستثمار، البطولة في مهمة الدفاع عن اللقب والعودة به إلى الدولة للعام الخامس على التوالي، مدعوماً بعزيمة قوية وتصميم على خوض النزالات ومواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة إنجازاته المشرفة».

وأعرب رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني عن تفاؤله بشأن مشاركة المنتخب في البطولة، وقال: «أعددنا منتخبا قوياً يمتلك كل المؤهلات المطلوبة للمنافسه في بطولة العالم، سواء من ناحية المهارات أو اللياقة الذهنية والبدنية. ويضم المنتخب في صفوفه مزيجاً من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، وكلهم عازمون على تقديم أداء مميز».

وأكد ليموس أن الجهاز الفني سيركز خلال الأيام المقبلة على تعزيز التناغم والانسجام بين اللاعبين، والاستفادة من المعسكرات التدريبية التي خاضها مؤخراً لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من عمر السويدي، وزايد الكثيري بوزن (56 كجم)، وخالد البلوشي، وخالد الشحي، بوزن (62 كجم) ومحمد السويدي وسلطان حسن، بوزن (69 كجم)، ومهدي العولقي، وسلطان الحوسني، بوزن (77 كجم) وسعيد الكبيسي بوزن (85 كجم).

كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كجم) وميثاء شريم، وحمده الشكيلي في وزن (48 كجم) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني بوزن (52 كجم) وشمسة العامري والعنود الحوسني بوزن (57 كجم)، وشما الكلباني بوزن (63 كجم)، ومهرة محفوظ بوزن (70 كجم).

الجدير بالذكر أن منتخب الإمارات للناشئين والشباب في فئات تحت 14 و16 و18 و21 عاماً يستعد بدوره للمشاركة في بطولة العالم ذاتها باليونان في الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.