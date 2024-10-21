أبرزها مانشستر سيتي.. 9 فرق لا تعرف الخسارة في الدوريات الكبرى!

عمرو عبيد (القاهرة)

يُعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد في «البريميرليج»، الذي لم يعرف الخسارة حتى الآن، ضمن قائمة تضم 8 فرق أخرى في باقي بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، ويحتل «السيتي» المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المُتصدر، حيث حقق «البلومون» نسبة نجاح تبلغ 83.3%، محتلاً المرتبة الأولى من حيث قوة الهجوم بـ19 هدفاً في «الدوري الأقوى بالعالم».

الدوري الإيطالي هو الآخر، لم يعرف فريقاً لم يخسر أي مباراة حتى الآن سوى يوفنتوس، الذي يملك خط الدفاع الأقوى في «الكالشيو»، بعدما سكن مرماه هدف وحيد خلال 8 جولات، لكن «السيدة العجوز» يحتل المركز الثالث في جدول البطولة بفارق 3 نقاط عن نابولي، حيث حصد «البيانكونيري» نسبة نجاح تبلغ 66.6%.

وفي «الليجا»، لم يخسر «عملاقا مدريد»، الريال وأتلتيكو، بعد 10 جولات، لكن «الملكي» تعادل 3 مرات مقابل 5 لـ«الأتليتي»، ليبتعد «الميرنجي الوصيف» بفارق 3 نقاط عن غريمه المتصدر، برشلونة، في حين يحتل «الروخي بلانكوس» المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن «البارسا»، ولا يقترب كلاهما من كفاءة خط الهجوم «الكتالوني»، لكن أتلتيكو مدريد يملك خط الدفاع الأقوى في البطولة، حيث استقبل 6 أهداف فقط، وحقق الريال نسبة نجاح تبلغ 80% مقابل 66.6% لجاره العاصمي، حسب إجمالي النقاط.

وبصورة مختلفة، يتصدر بايرن ميونيخ ولايبزج المشهد في «البوندسليجا»، إذ لم يخسر كلاهما ويتنافسان على القمة بفارق الأهداف فقط لمصلحة «البايرن»، بعدما حقق كلاهما نسبة نجاح متساوية تبلغ 80.9% بعد 7 جولات، ويملك «البافاري» أقوى خط هجوم في الدوري الألماني، بـ24 هدفاً، في حين أن أقوى خط دفاعي يدعم «الثيران» بهدفين فقط في الشباك.

أما في «ليج ون»، يوجد 3 فرق لم تعرف الهزيمة حتى الآن بعد 8 جولات، لكن الأوضاع مختلفة، حيث يتساوى باريس سان جيرمان وموناكو على القمة بنفس رصيد النقاط، وبنسبة نجاح تبلغ 83.3%، وعلى غرار الوضع في ألمانيا، فإن «سان جيرمان» يملك خط الهجوم الأقوى بـ25 هدفاً، بينما يظهر «الأحمر والأبيض» بالدفاع الأكثر صلابة، مُستقبلاً 4 أهداف فقط، وهو نفس الرصيد الذي وضع لانس في تلك القائمة، بعدم الهزيمة، لكنه تعادل 5 مرات، ليتراجع إلى المركز الخامس في الدوري بنسبة نجاح 58.3%، هي الأقل بين جميع الفرق التي لم تخسر حتى الآن!