جولة احتفالية لإعلان استضافة الإمارات ختام «دي بي ورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جولة «دي بي ورلد احتفالية» رفيعة المستوى الثلاثاء في جناح موانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي، للإعلان رسمياً عن استضافة الإمارات «التصفيات الختامية» بنظامها الجديد لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد التصفيات الختامية لأول مرة إقامة بطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي خلال الشهر المقبل لتحديد هوية بطل الموسم.

ويحضر الاحتفالية كبار الشخصيات من مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الجولف، وجولة دي بي ورلد وموانئ دبي العالمية، واللاعب الإنجليزي تومي فليتوود الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد هذا العام، مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين الأول من نوعه بهذه الطريقة، وكلاهما ضمن قائمة بطولات النخبة المعروفة باسم «سلسلة رولكس».

وشهدت منافسات جولة دي بي ورلد، فوز الفرنسي جوليان جويريه بلقب بطولة أستريا دام الأندلس ماسترز الإسبانية، وهو اللقب الأول في مسيرة اللاعب صاحب الـ 39 عاماً، الذي انتظر 19 عاماً منذ مشاركته لأول مرة خاض خلالها أكثر من 200 بطولة من دون أن يحالفه التوفيق.

وأسهم هذا الفوز في منح اللاعب دفعة كبيرة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، ليتقدم 63 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 18 برصيد يبلغ 1476 نقطة.

جاء فوز جويريه بعد تفوقه في جولة فاصلة على الإسباني جورجي كامبيلو بأربع ضربات مقابل خمسة، بعدما تساويا في نهاية الجولات الأربع الرئيسة برصيد 21 ضربة، ورغم ذلك استفاد كامبيلو من هذه الوصافة ليتقدم 35 خطوة في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويصبح بالمركز 25 برصيد 1336 نقطة.

وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».