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الرياضة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يشارك في «دولية مصر» للطاولة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يشارك في «دولية مصر» للطاولة
21 أكتوبر 2024 17:40

أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، اختيار 3 لاعبين للمشاركة في بطولة مصر الدولية لكرة الطاولة بالقاهرة خلال الفترة من 26 أكتوبر الحالي إلى 1 نوفمبر المقبل.
ويترأس البعثة المغادرة يوم الأحد المقبل، عبدالله العطاس عضو مجلس إدارة النادي، بينما تضم قائمة اللاعبين خالد عادل الظهوري، وفهد محمد المحرزي تحت 11 سنة، وحامد مصطفى الهاشمي تحت 15 سنة، إضافة إلى شريف حمدي أحمد، المشرف الفني، ويوسف راشد المنذري إدارياً، وعبدالسلام عبدالله مطاوع مدرباً.
يذكر أن نادي أبوظبي لألعاب المضرب شارك مؤخراً في بطولة قطر الدولية للتنس الأرضي تحت 14 سنة في الفترة من 28 سبتمبر الماضي إلى 5 أكتوبر الحالي، ونجح في حصد فضية زوجي الناشئات تحت 19 سنة في بطولة البحرين الدولية للريشة الطائرة في سبتمبر الماضي.

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