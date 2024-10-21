صحف «كتالونيا» تحتج على تعيين حكم «الأيدي» للقاء برشلونة والبايرن

أنور إبراهيم (القاهرة)

أثار تعيين السلوفيني سلافكو فينسيتش «حكم ساحة» لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام الأربعاء، جدلاً واسعاً في إسبانيا، حيث احتجت صحف عديدة على تعيينه لإدارة هذه المباراة، لأنها لا تنسى له الأخطاء القاتلة التي ارتكبها موسم 2022-2023، خلال لقاء برشلونة أمام إنترميلان الإيطالي في دورالمجموعات بدوري الأبطال.

وهبت صحيفة «موندوديبورتيفو» معترضة ومحتجة بمجرد الإعلان عن تعيين هذا الحكم، وهو الذي له مواقف سابقة مع برشلونة، منها عدم احتسابه لمسة يد داخل منطقة الجزاء ضد لاعب الإنتر دينزيل دومفريز، ليحرم برشلونة من ركلة جزاء صحيحة.

ووصفت الصحيفة فينسيتش بأنه حكم «الأيدي» واعتبرته ذكرى سيئة جداً للبارسا.

وكان برشلونة خسر 0-1 من إنتر ميلان خلال مباراة الذهاب في إيطاليا، عندما كان تشافي هيرنانديز مديراً فنياً للفريق، ولم يحتسب الحكم وقتها ضربة جزاء صحيحة لبرشلونة عندما لمست الكرة يد اللاعب دومفريز داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني «الدقيقة 92»، وهي اللمسة التي حرمت أنسو فاتي من لعب الكرة برأسه في المرمى، لدرجة أن سيموني إنزاجي المديرالفني للإنترتنفس الصعداء عندما وجد الحكم لم يطلق صافرته وتجاهل تماماً احتساب لمسة اليد.

وتتذكر الصحافة الكتالونية لهذا الحكم أيضاً أنه رفض هدفاً صحيحاً لبيدري بحجة أن الكرة لمست يد فاتي قبل أن تصل إلى زميله بيدري، بينما كانت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وقتها تسمح باحتساب مثل هذا الهدف، على عكس ما قاله الحكم.

ورغم ذلك، ذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أن نفس هذا الحكم كانت له مواقف إيجابية مع أندية إسبانية أخرى، بل ومع منتخب «لاروخا»، إذ إنه أدار مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، وفازبها الإسبان، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، ولم يحتج «البلانكوس» أو يشكو من أي قرار إتخذه الحكم السلوفيني، وأحرزالريال كأس البطولة الـ 15 في تاريخه.