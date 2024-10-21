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الرياضة

فريق عائشة الحمادي يظفر بلقب بطولة صيد الأسماك للسيدات

فريق عائشة الحمادي يظفر بلقب بطولة صيد الأسماك للسيدات
21 أكتوبر 2024 18:37


أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، بنجاح كبير وسط مشاركة متميزة، وسجلت البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن مبادرة اتحاد رياضة المرأة «دوباية»، مشاركة أكثر من 150 فتاة، وقد شهدت المنافسات روحاً عالية من التحدي بين المشاركات اللواتي تنافسن في أجواء مفعمة بالحماس والإصرار.
وفي نتائج البطولة، حقق فريق عائشة إبراهيم الحمادي المركز الأول بوزن 7.4 كجم، بينما جاء فريق زينب عاشور في المركز الثاني بوزن 7 كجم، وحل فريق إيريني مي في المركز الثالث بوزن 4.9 كجم.
وفي الختام، قامت نورة السويدي، رئيس اتحاد رياضة المرأة، ومريم بلفقيه عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتكريم الفائزات.
وعبرت نورة السويدي، عن سعادتها بالأداء المميز للمشاركات، والنجاح الفني والتنظيمي الذي حققته البطولة، لتعزيز رؤية الاتحاد في دعم وتطوير المشاركة النسائية في شتى الألعاب الرياضية، لتمكين المرأة في الرياضات البحرية، وإكسابها مهارات جديدة. من جهتها قالت مريم بلفقيه، إن البطولة، تعد جزءاً من مبادرة «دوباية»، لتعزيز وجود المرأة الإماراتية في مجالات جديدة كالصيد والرياضات البحرية.
من جهتها أشادت مريم بلفقيه، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بقيمة البطولة، قائلة: «هذه البطولة تمثل جزءاً من مبادرة دوباية، التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة الإماراتية في مجالات جديدة كالصيد والرياضات البحرية. التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة يعززان تأثير هذه المبادرة في ترسيخ دور المرأة الفاعل في مجتمعاتنا».
وأضافت بلفقيه: «البطولة أثبتت قدرة المرأة الإماراتية على التميز في مختلف المجالات، ونتطلع لمزيد من المشاركات في المستقبل».
من ناحيتها أعربت المهندسة غالية المناعي، أمين عام اتحاد رياضة المرأة، عن فخرها الكبير ببطولة صيد الأسماك للسيدات ضمن مبادرة دوباية، مؤكدة أن هذه البطولة تعتبر خطوة مهمة نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات البحرية.
وقالت المناعي: «نحن نعمل على تطوير مهارات المرأة الإماراتية، وفتح آفاق جديدة لها للمشاركة والتميز في كافة المجالات. بطولة صيد الأسماك للسيدات تعكس التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الرياضة، ونفخر بما حققته المشاركات من إنجازات في هذه البطولة».

 

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