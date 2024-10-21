أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: هذا ما اطلبه من مبابي!!



مدريد (أ ف ب)

أقر المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي أن فريقه لم يصل إلى كامل قدراته، وذلك عشية لقاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي بداية أسبوع حافل يشهد لقاء الـ«كلاسيكو» المنتظر ضد الغريم برشلونة المتصدر السبت في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي عشية مواجهة دورتموند في إعادة لنهائي الموسم الماضي حين فاز فريقه 2-0 وأحرز اللقب الخامس عشر في تاريخه إنه «لم نصل بعد إلى 100 بالمئة»، مشدداً على ضرورة «مواصلة العمل لاكتساب الصلابة الدفاعية».

وأوضح «لم نستقبل الكثير من الأهداف حتى الآن، لكن الفرق المنافسة حصلت عل فرص للتسجيل.. نعاني أكثر في المباريات التي تتطلب الاستحواذ على الكرة، لأننا نملك لاعبين يعرفون كيفية الاستفادة من المساحات».

وتابع «يجب أن نركز على الدفاع بشكل أفضل، كما فعلنا بشكل جيد العام الماضي.. هجوميا، ستأتي الأهداف بطريقة أو بأخرى».

في هذه الإعادة لنهائي الموسم، حذر المدرب الإيطالي من «الخصم المتطلب» الذي «يلعب باندفاع كبير» ويتصدر حالياً ترتيب المجموعة الموحدة للمسابقة القارية بحسب النظام الجديد بعد تحقيقه انتصارين كبيرين على بروج البلجيكي 3-0 وسلتيك الاسكتلندي 7-1.

ولدى سؤاله عما يريد أن يراه من نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي، قال أنشيلوتي «ماذا أطلب من مبابي؟ أطلب منه أن يسجل الأهداف وليس أن يضغط على الخصم».

وتابع «ما أطلبه من كيليان لا يختلف كثيراً عما طلبته من الفرنسي الآخر نجم ريال السابق كريم بنزيمة: أن يكون مستعداً للتحول السريع (من الدفاع إلى الهجوم) عندما نستعيد الكرة».

وحقق مبابي بداية جيدة مع النادي الملكي بتسجيله 6 أهداف في 9 مباريات في الدوري الإسباني و8 في 12 مباراة ضمن جميع المسابقات.

ونتيجة وصول نجم باريس سان جرمان السابق إلى ريال، تراجع الإنجليزي جود بيلينجهام أكثر في خط الوسط ما أثر على مردوده مقارنة بالموسم الماضي.

لكن أنشيلوتي شدد على أنه «سعيد» بما يقدمه الإنجليزي الذي يتواجه الثلاثاء مع فريقه السابق دورتموند، قائلاً «إنه يعمل كثيراً ويقاتل دائماً في الملعب، ويضحي بنفسه. صحيح أنه لم يسجل بعد هذا الموسم، لكن المفاجأة ليست هذا العام، بل كانت العام الماضي حين سجل الكثير من الأهداف خلافا للتوقعات».

وأضاف «لقد سجلنا دائماً وسنواصل القيام بذلك لأن نملك لاعبين موهوبين جدا في خط الهجوم، بالنسبة لنا، العمل الذي يقوم به بيلينجهام للفريق أكثر أهمية من الأهداف التي سجلها العام الماضي»، كاشفاً عن أنه يريد وضع اللاعب الدولي الإنجليزي على الجانب الأيمن لإعادة التوازن لهجومه الذي يميل كثيراً إلى اليسار بوجود مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.



