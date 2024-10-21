مدرب أرسنال: دعونا نرد بقوة بعد «هزيمة بورنموث»



لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن الهزيمة أمام بورنموث والتي كانت أول خسارة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ستكون حافزا للرد بقوة عندما يستقبل شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وأنهت الخسارة 2-صفر أمام بورنموث يوم السبت الماضي بداية أرسنال الخالية من الهزائم بالدوري هذا الموسم ودفعته للمركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.

ويستضيف فريق المدرب أرتيتا منافسه شاختار غدا الثلاثاء بعد التعادل دون أهداف في مباراته الأولى أمام أتلانتا والفوز 2 -صفر على ضيفه باريس سان جيرمان ليحتل المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط من مباراتين في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.

وكان طرد وليام ساليبا في مباراة بورنموث البطاقة الحمراء الثالثة التي يتلقاها أرسنال في ثماني مباريات بالدوري بعد طرد ديكلان رايس ولياندرو تروسار في وقت سابق. وفي كل مرة يلعب فيها أرسنال بعشرة لاعبين، يفقد نقاطاً.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الاثنين «لا يمكننا مواصلة اللعب بعشرة لاعبين، من السهل قول ذلك، لكن من الصعب تنفيذه في اللحظة المطلوبة، دعونا نرد بقوة بعد الهزيمة... علينا أن نمضي قدما ونستغل الألم الذي نعانيه في مباراة الغد، نحتاج إلى حل أزمة البطاقات الحمراء، الأمر واضح. الأسباب والكيفية لا تهم. يتعين علينا التركيز».

ولم يحقق شاختار أي فوز في مشواره بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله دون أهداف أمام بولونيا وهزيمته 3-صفر أمام أتلانتا.