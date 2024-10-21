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الرياضة

السفن الشراعية تبحر في شواطئ دبي السبت

السفن الشراعية تبحر في شواطئ دبي السبت
21 أكتوبر 2024 19:30

 
دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025) يوم السبت المقبل ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري الحالي، وتبدأ اللجنة المنظمة في استقبال طلبات المشاركة عبر البوابة الإلكترونية للنادي حيث يستمر التسجيل يومياً حتى يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة في الجولة الثانية.
كما باشرت اللجنة المنظمة التحضير والتجهيز لإقامة السباق بالتنسيق والتشاور مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي من أجل إنجاح السباق الكبير، الذي سيجمع النخبة من أهل البحر ملاكاً ونواخذة وبحارة.
وتقف اللجنة المنظمة بإشراف محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة خلال الساعات القادمة، لمتابعة النشرة البحرية والوقوف على حالة البحر من أجل العمل على سلامة المشاركين وسفنهم وإقامة السباق في أفضل الظروف.

 

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