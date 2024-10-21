كيهل متحدثا عن مواجهة دورتموند للريال: فعلا صعبة



دورتموند (د ب أ)

اعترف سيباستيان كيهل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني بصعوبة المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال كيهل قبل السفر إلى إسبانيا «الريال أكبر ناد في العالم، لقد خضنا معارك كبرى هناك بالفعل، أثق بأن الفريق سيخوض المواجهة بالتزام تام».

وفاز الريال على دورتموند في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال بهدفين دون رد، ويتطلع النادي الملكي لتعويض خسارته أمام ليل الفرنسي في المواجهة الأخيرة بالبطولة القارية. وأشار كيهل «بالطبع لا أفكر في أنه ليس لدينا فرصة، لقد أظهرنا ذلك في الأسبايع الأخيرة».