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الرياضة

العربي يصعد إلى صدارة «دوري الدرجة الأولى»

العربي يصعد إلى صدارة «دوري الدرجة الأولى»
21 أكتوبر 2024 20:16

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
صعد العربي إلى صدارة في «دوري الدرجة الأولى» مؤقتاً، بتعادله أمام ضيفه مصفوت 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن «الجولة الثالثة»، والتي شهدت فوز الجزيرة الحمراء على جلف يونايتد 2-1.
وسجل ثنائية العربي، منصور البلوشي في الدقيقة 38، ومحمد ديوب في الدقيقة 95، فيما سجل لمصفوت ابريما جينج في الدقيقة 17، وأحمد الظنحاني لاعب العربي «هدف عكسي» بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 91.
ورفع العربي رصيده إلى 7 نقاط متقدماً بفارق نقطة على منافسيه دبا وحتا والظفرة على التوالي، مقابل 4 نقاط لمصفوت السادس.
وانطلقت الجولة الأحد بفوز الإمارات على جلف أف سي 2-1، فيما تفوق الذيد على فليتوود يونايتد 6-1، وتعادل مجد ويونايتد 1-1، فيما تأجلت في المقابل مباراتي دبا والفجيرة، حتا والظفرة، ضمن الجولة ذاتها حتى 20 ديسمبر المقبل.

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