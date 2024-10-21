تواصل منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»



دبي (الاتحاد)

تشهد «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» منافسات قوية بين المشاركات من مختلف الجنسيات والأعمار في البطولات التي تتواصل ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة التي تجمع أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر الجاري، وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 8 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينغ، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.

وأقيمت منافسات بطولة البولينج في نادي دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، وفازت زكيه درويش من شرطة دبي بلقب فئة المواطنات بعد تحقيقها مجموع نقاط 596، تلتها ميرا شبيب علي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني بعد تحقيقها رصيد 539 نقطة، وحصلت ريم جمال عبدالله من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثالث بعد تحقيقها رصيد 537 نقطة، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا شمالي من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها أورا ميشيل جيم من ستوديو إيما، وحلت ليدي ليز آن من فيم للاستشارات في المركز الثالث.

وفي سباق الجري الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي فازت حصة الجسمي من طيران الإمارات بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها رقية محمد المرزوقي من طلبات في المركز الثاني، وحلت نورة صباح الخلف من بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت ليزبيث فيرهايدن من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها أديلا كومور من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت كل من مريم مبارك وفاطمة السويدي من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المبتدئات، تلتها كل من حنان السي وزينب الجهران من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت شيخة الطاهر وعايشة بن سليمان من شرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت صوفيا جوفوروسا وميا ألفا باكانوت من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها مريم الهاشمي ومارتينا سانتين من جست بادل في المركز الثاني، وجاءت ليزا بلاك ومنى السهلاوي من نستله في المركز الثالث.

وتتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي حتى يوم 24 أكتوبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 30 كيلومتراً يوم الجمعة 25 أكتوبر في مضمار حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، كما تقام منافسات بطولة الرماية يوم السبت 26 أكتوبر في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويقام سباق الموانع يوم 27 أكتوبر في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) يوم الاثنين 28 أكتوبر في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر.