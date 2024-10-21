150 مشاركاً في تحدي سحب خورفكان للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي ضمن برنامجه الموسمي للفعاليات المجتمعية الرياضية فعالية «تحدي سحب خورفكان للدراجات الهوائية» الأحد المقبل، بمشاركة 150 متسابقاً من الجنسين، والمنافسة ستكون فردية من خلال سباق ضد عقارب الساعة لمسافة 8 كيلومترات، والفائز هو الذي يقطع المسافة في أقل زمن.

ويبدأ السباق في السادسة والربع صباحاً من أمام فندق أوشيانيك خورفكان، وينتهي عند استراحة السحب، ومن المقرر أن تجرى مراسم التتويج في الثامنة والنصف صباحاً، ويقام على مستوى فئتين، هما، المواطنين والمفتوحة، وكل مشارك سيحصل على ميدالية تذكارية تحمل صورة استراحة السحب.

وأشار الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، إلى أن تحدي سحب خورفكان من الفعاليات الرياضية المجتمعية المميزة للمجلس التي تقام سنويا، وتشهد نجاحاً لافتاً بفضل شعبية سباقات الدراجات والتحدي الصعب، الذي تنطوي عليه في صعود مطلع استراحة سحب خورفكان، حيث يختبر السباق مهارتي السرعة وقدرة التحمل معاً.