العين يخسر أمام الهلال في «قمة آسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)

خسر العين أمام ضيفه الهلال السعودي 4-5، في مباراة يمكن وصفها بـ«قمة آسيوية»، جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل «حامل اللقب» نزف النقاط في البطولة القارية، بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في مشوار البطولة حتى الآن.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب مجموعة الغرب، بينما بقي العين بنقطة وحيدة من تعادل وحيد أمام السد القطري وهزيمتين على التوالي أمام الغرافة ثم الهلال.

شهدت المباراة أحداثاً مثيرة و«مجنونة» في شوطها الثاني، الذي امتد 15 نهاية الوقت الأصلي، كما شهدت المواجهة تسجيل 3 أهداف من الفريقين خلال أقل من 5 دقائق فقط، ما أشعل أجواء المباراة حتى الثواني الأخيرة، كما حصل المدافع علي البليهي على بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

سجل أهداف العين، سفيان رحيمي بالدقائق 39 و67 و90+6 من ركلة جزاء، وماتيو سانابريا بالدقيقة 63، بينما سجل أهداف الهلال كل من رينان لودي بالدقيقة 26 وسافيتش بالدقيقة 45+1 وسالم الدوسري «هاتريك» بالدقائق 45+5 و65 و75.

وبات سالم الدوسري هو ثالث لاعب في تاريخ البطولة يسجل «هاتريك» في مباراة أمام العين والثاني من الهلال بعد كل من عادل أحمدوف لاعب باختاكور في عام 2021، وإدواردو لاعب الهلال في عام 2017، بينما أصبح سفيان رحيمي هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال آسيا بصفوف العين يسجل «هاتريك» مرتين في شباك الهلال بنسختين متتاليتين للبطولة.