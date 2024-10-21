النصر يدشِّن «أبطال الخليج» أمام ظفار «العُماني»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع النصر شعار التتويج بلقبه الثاني على صعيد بطولات الأندية الخليجية، عقب فوزه بـ «أبطال خليجي 29» على حساب صحم العُماني 2-1 بنسخة 2014، حينما يُدشِّن مشواره في «دوري أبطال الخليج للأندية»، لموسم 2024 - 2025، بلقاء ضيفه ظفار العُماني في السادسة مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الأولى» في المجموعة الأولى.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، دهوك العراقي وضيفه أهلي صنعاء على ملعب الأول، فيما تُلعب مباريات الجولة الأولى في «المجموعة الثانية» غداً، فيستقبل العربي القطري ضيفه القادسية الكويتي، ويواجه الاتفاق السعودي، نظيره الرفاع البحريني.

وتُلعب مباريات دوري أبطال الخليج للأندية، التي تشهد مشاركة 8 أندية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري، وحتى 15 أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، وجرى تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول «البطل» على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما بلغت جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

ويأمل «العميد» بقيادة مدربه الهولندي شرودر، تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار الخليجي بعد تباين نتائج الأزرق على الصعيد المحلي، بالفوز في ثلاث مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام الوصل والجزيرة 1-3، وتأهل النصر في المقابل إلى الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العروبة 2-1، مقابل وداعه من الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بالخسارة أمام الشارقة 0-2.