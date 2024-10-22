مدرب دورتموند: القوة الذهنية لا تكفي وحدها للفوز على ريال مدريد



مدريد (رويترز)

قال نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند إن فريقه سيحتاج إلى أكثر من مجرد القوة الذهنية عندما يحل ضيفا على ريال مدريد حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء إذ يلتقي طرفا نهائي العام الماضي مجددا في النسخة الجديدة الموسعة للبطولة.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في يونيو على ملعب ويمبلي بفضل هدفي داني كاربخال وفينيسيوس جونيور ليتغلب 2-صفر على دورتموند الذي هدد بتحقيق مفاجأة بعدما هيمن على الشوط الأول.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي «القوة الذهنية وحدها لا تكفي للنجاة أمام ريال مدريد، خاصة في هذا الملعب، أمام ملوك هذه البطولة، نحن بحاجة إلى كل شيء اليوم. نحن بحاجة إلى الكثير من الجودة، والكثير من الثقة بالنفس، والعقلية بالطبع، وأيضا كما نقول في ألمانيا الحظ في المباراة، يتعين أن تسير المباراة في صالحنا، لذا فإن القوة الذهنية وحدها لن تكون كافية لكن بالطبع بدون هذه العقلية لن تكون لدينا أي فرصة هنا على الإطلاق».

وحافظ دورتموند على بدايته المظفرة للبطولة بفوزه الساحق 7-1 على ضيفه سيلتيك في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فوزه 3-صفر على كلوب بروج في مباراته الافتتاحية.

ويتصدر الفريق حاليا الترتيب برصيد ست نقاط مع فارق كبير من الأهداف مقارنة بمطارديه.

وأضاف شاهين «يعلم اللاعبون ما نخطط له اليوم نريد أن نتحلى بالشجاعة ونبني على ما حققناه في المباراتين الأخيرتين في دوري أبطال أوروبا».

وسيزور شاهين، الذي لعب لكلا الناديين، ملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة كمدرب بعد تعيينه في الصيف الماضي. وعمل لاعب وسط منتخب تركيا السابق مساعدا للمدرب إيدن ترزيتش في دورتموند قبل ذلك.

وقال شاهين «العودة إلى سانتياجو برنابيو تعني الكثير بالنسبة لي لأن حلمي كان دائما أن ألعب يوما ما مع ريال مدريد. ولد ابني في هذه المدينة الجميلة وهو معي هنا، سأتشرف اليوم بالجلوس على مقاعد البدلاء مع نادي طفولتي ضد أحد أكبر أحلامي، لذا فهذا يعني الكثير بالنسبة لي، حتى لو لم ألعب لفترة طويلة مع ريال مدريد، فإن هذه الفترة ستبقى دائما مميزة في مسيرتي. ليس فقط لأسباب تتعلق بكرة القدم ولكن أيضا لأسباب عائلية، إنه أمر رائع أن أكون هنا».