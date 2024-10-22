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تعرف على أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

تعرف على أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات
22 أكتوبر 2024 09:57

  تعرف على أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال الخليج ودوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال الخليج
18:00 النصر - ظفار
21:00 دهوك - أهلي صنعاء

دوري أبطال آسيا للنخبة
14:00 جوانججو إف سي - جوهور دارول تاكزيم
14:00 شنغهاي - سنترل كوست مارينرز
16:00 بوريرام يونايتد - بوهانغ ستيلرز
16:00 شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس
20:00 الغرافة - الوصل
20:00 استقلال طهران - النصر


دوري أبطال آسيا 2
18:00 استقلال دوشنبه - الوحدات
18:00 الشارقة - سباهان أصفهان


دوري أبطال أوروبا

20:45 ميلان - كلوب بروج
20:45 موناكو - سرفينا زفيزدا
23:00 ريال مدريد - بوروسيا دورتموند
23:00 باريس سان جيرمان - بي إس في آيندهوفن
23:00 يوفنتوس - شتوتجارت
23:00 آرسنال - شاختار دونيتسك
23:00 شتورم جراتس - سبورتينج لشبونة
23:00 جيرونا - سلوفان براتيسلافا
23:00 أستون فيلا - بولونيا

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دوري البطولة الإنجليزية
22:45 ستوك سيتي - بريستول سيتي 
22:45 بريستون نورث ايند - نوريتش سيتي 
22:45 أكسفورد يونايتد - ديربي كاونتي 
22:45 ليدز يونايتد - واتفورد 
22:45 كارديف سيتي - بورتسموث 
22:45 شيفيلد وينزداي - سوانزي سيتي 
23:00 كوينز بارك رينجرز - كوفنتري سيتي

الدوري المغربي
19:00 شباب المحمدية - المغرب الفاسي 
19:00 حسنية أكادير - الإتحاد الرياضي التوركي 
21:00 الدفاع الحسني - المغرب التطواني 
23:00 الرجاء الرياضي - الجيش الملكي

الدوري الجزائري
21:00 جمعية أولمبي الشلف - إتحاد خنشلة

21:00 ترجي مستغانم - إتحاد الجزائر

كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
13:00 تنزانيا - غانا 
14:30 مالاوي - موريتانيا 
16:00 المغرب - مصر 
17:30 موزمبيق - السنغال

الوصل
ريال مدريد
النصر
دورتموند
أرسنال
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