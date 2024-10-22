تعرف على أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

تعرف على أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال الخليج ودوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال الخليج
18:00 النصر - ظفار
21:00 دهوك - أهلي صنعاء
دوري أبطال آسيا للنخبة
14:00 جوانججو إف سي - جوهور دارول تاكزيم
14:00 شنغهاي - سنترل كوست مارينرز
16:00 بوريرام يونايتد - بوهانغ ستيلرز
16:00 شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس
20:00 الغرافة - الوصل
20:00 استقلال طهران - النصر
دوري أبطال آسيا 2
18:00 استقلال دوشنبه - الوحدات
18:00 الشارقة - سباهان أصفهان
دوري أبطال أوروبا
20:45 ميلان - كلوب بروج
20:45 موناكو - سرفينا زفيزدا
23:00 ريال مدريد - بوروسيا دورتموند
23:00 باريس سان جيرمان - بي إس في آيندهوفن
23:00 يوفنتوس - شتوتجارت
23:00 آرسنال - شاختار دونيتسك
23:00 شتورم جراتس - سبورتينج لشبونة
23:00 جيرونا - سلوفان براتيسلافا
23:00 أستون فيلا - بولونيا
دوري البطولة الإنجليزية
22:45 ستوك سيتي - بريستول سيتي
22:45 بريستون نورث ايند - نوريتش سيتي
22:45 أكسفورد يونايتد - ديربي كاونتي
22:45 ليدز يونايتد - واتفورد
22:45 كارديف سيتي - بورتسموث
22:45 شيفيلد وينزداي - سوانزي سيتي
23:00 كوينز بارك رينجرز - كوفنتري سيتي
الدوري المغربي
19:00 شباب المحمدية - المغرب الفاسي
19:00 حسنية أكادير - الإتحاد الرياضي التوركي
21:00 الدفاع الحسني - المغرب التطواني
23:00 الرجاء الرياضي - الجيش الملكي
الدوري الجزائري
21:00 جمعية أولمبي الشلف - إتحاد خنشلة
21:00 ترجي مستغانم - إتحاد الجزائر
كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
13:00 تنزانيا - غانا
14:30 مالاوي - موريتانيا
16:00 المغرب - مصر
17:30 موزمبيق - السنغال