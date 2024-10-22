تعرف على أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

تعرف على أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال الخليج ودوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال الخليج

18:00 النصر - ظفار

21:00 دهوك - أهلي صنعاء

دوري أبطال آسيا للنخبة

14:00 جوانججو إف سي - جوهور دارول تاكزيم

14:00 شنغهاي - سنترل كوست مارينرز

16:00 بوريرام يونايتد - بوهانغ ستيلرز

16:00 شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس

20:00 الغرافة - الوصل

20:00 استقلال طهران - النصر



دوري أبطال آسيا 2

18:00 استقلال دوشنبه - الوحدات

18:00 الشارقة - سباهان أصفهان



دوري أبطال أوروبا

20:45 ميلان - كلوب بروج

20:45 موناكو - سرفينا زفيزدا

23:00 ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

23:00 باريس سان جيرمان - بي إس في آيندهوفن

23:00 يوفنتوس - شتوتجارت

23:00 آرسنال - شاختار دونيتسك

23:00 شتورم جراتس - سبورتينج لشبونة

23:00 جيرونا - سلوفان براتيسلافا

23:00 أستون فيلا - بولونيا

دوري البطولة الإنجليزية

22:45 ستوك سيتي - بريستول سيتي

22:45 بريستون نورث ايند - نوريتش سيتي

22:45 أكسفورد يونايتد - ديربي كاونتي

22:45 ليدز يونايتد - واتفورد

22:45 كارديف سيتي - بورتسموث

22:45 شيفيلد وينزداي - سوانزي سيتي

23:00 كوينز بارك رينجرز - كوفنتري سيتي

الدوري المغربي

19:00 شباب المحمدية - المغرب الفاسي

19:00 حسنية أكادير - الإتحاد الرياضي التوركي

21:00 الدفاع الحسني - المغرب التطواني

23:00 الرجاء الرياضي - الجيش الملكي

الدوري الجزائري

21:00 جمعية أولمبي الشلف - إتحاد خنشلة

21:00 ترجي مستغانم - إتحاد الجزائر

كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

13:00 تنزانيا - غانا

14:30 مالاوي - موريتانيا

16:00 المغرب - مصر

17:30 موزمبيق - السنغال